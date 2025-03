Pavilhão do Marítimo esgotado para a assembleia destitutiva

Não há memória, num passado recente, de tantos sócios do Marítimo numa assembleia, neste caso para a destituição dos actuais órgãos sociais. O Pavilhão do Marítimo está já lotado. Existe ainda uma grande fila de sócios para entrar e o trânsito caótico em redor do complexo desportivo de Santo António está caótico. Muitos sócios ainda fora do pavilhão, pois à entrada é necessária a identificação com cartão de sócio e cartão de cidadão.

Há um acordo para que a votação seja às 21h30. Contudo, perante a grande adesão de sócios, é provável que a votação seja um pouco mais tarde.