Casa do Povo de São Roque celebra 21.° aniversário

A Casa do Povo celebrou o seu 21 ° aniversário. A cerimónia não foi apenas um marco comemorativo, mas também uma oportunidade especial para apresentar os novos órgãos sociais.

O presidente da direcção, Valter Lopes, deu início aos discursos com palavras que conectaram o passado, o presente e o futuro da Casa do Povo. Durante a sua intervenção, destacou os actuais projectos e valências que têm moldado a actuação da instituição, como a forte aposta na formação profissional, que tem capacitado diversos membros da comunidade para enfrentar desafios no mercado de trabalho, os projectos sociais, que visam oferecer apoio essencial aos mais carenciados.

Além disso, Valter Lopes ressalvou um dos principais objextivos para o futuro, que é o alargamento do centro de dia, uma iniciativa que procura ampliar o acolhimento e melhorar as condições de assistência aos idosos da freguesia. Referiu ainda que esta é uma visão clara da sua direcção pelo progresso da Casa do Povo, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da mesma. "Foi um discurso que ecoou esperança e determinação, inspirando todos os presentes a continuarem contribuindo para o sucesso da instituição", refere nota enviada,

Foram realizadas homenagens à 1ª Comissão Instaladora, onde foi reconhecido o empenho e a dedicação dos que transformaram um sonho em realidade. Foram homenageados o Sócio Fundador N.º1 José Luís Medeiros Gaspar, o Sócio Fundador Nº2 o Eng. Jorge Caldeira e o Sócio Fundador nº5 Eng Rui Nunes. Foi momento também de homenagear o antigo presidente da Casa do Povo, Sócio N.º8 Dr. Pedro Gomes, pelo trabalho desenvolvido em prol desta instituição.

A noite foi concluída com um jantar de comemoração que reuniu todos os presentes, sócios, entidades, órgãos sociais e funcionários que partilharam momentos de descontração e celebração, fortalecendo os laços de união e amizade.