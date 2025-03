Marítimo volta a entregar emblemas de prata em Abril

Em comunicado, o CS Marítimo refere que "após vários anos de interregno, retomou as cerimónias de entrega de medalhas de 25 anos, prestando uma justa homenagem a todos os sócios que, há mais de duas décadas, contribuem para o crescimento e sucesso do Club Sport Marítimo".

De acordo com a direcção maritimista, são cerca de 500 os sócios que receberam ou vão ainda receber os emblemas de prata, anunciando que as próximas cerimónias estão agendadas para a primeira semana de Abril e serão oportunamente divulgadas pelos canais oficiais do clube.

Para o efeito, o Marítimo informa ainda que os sócios devem verificar se os seus dados estão ou não incompletos ou desactualizados para facilitar o contacto por parte do clube, devendo entrar em contacto com os serviços administrativos em caso de dúvida.