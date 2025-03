Ronaldo volta à Alemanha em Junho

Depois do emotivo duelo diante da Dinamarca, a selecção portuguesa conseguiu a qualificação para a ‘final four’ da Liga das Nações. Mas, afinal, como se realiza esta final a 4. Quando e onde? Quais as selecções apuradas, além de Portugal? E qual o critério para a escolha do país organizador desta competição da UEFA.

Certo é que Cristiano Ronaldo vai regressar à Alemanha em Junho. Um ano depois do Campeonato da Europa. Curiosamente a selecção portuguesa, desta vez, vai pisar outros relvados em solo germânico. A Liga das Nações da UEFA vai para a sua quarta edição. A primeira foi em Portugal e teve a selecção lusa como vencedora. Na cidade do Porto, em 2019.

Mas vamos à Liga das Nações deste ano. Para tornar a competição ainda mais atractiva ao nível de patrocinadores e do próprio mercado televisivo, a UEFA introduziu uma novidade: os quartos-de-final, de onde saíram os apurados para a ‘final four’. Portugal, Alemanha, França e Espanha são as selecções qualificadas.

Um dos jogos dos quartos-de-final foi o Alemanha-Itália. A UEFA definiu que a ‘final four’ do torneio seria realizada no país da selecção que vencesse esse duelo. Foi a Alemanha, que previamente já tinha Munique e Estugarda como palco caso viesse a receber a ‘final four’ da competição. Assim, os jogos das meias-finais vão ser em Munique e Estugarda, enquanto a final será em Munique, que recebeu vários jogos do Euro’2024, inclusivamente o de abertura.

À procura do título

Ronaldo regressa à Alemanha, desta vez à procura de um desfecho diferente daquele que se verificou no ano passado. No Euro’2024, a selecção portuguesa ficou pelos quartos-de-final, caindo aos pés da França, no desempate através das grandes penalidades. Certo é que, pelo menos em condições normais, o madeirense vai voltar aos relvados germânicos em Junho para outra grande competição de selecções. Com Portugal à procura de repetir o título que conquistou em 2019, na primeira edição.

Preço dos bilhetes

Numa primeira fase de vendas, os bilhetes a partir de 30 euros serão disponibilizados aos adeptos dos quatro finalistas em estreita colaboração com as federações nacionais envolvidas. Dessa forma, os adeptos vão receber informações directamente da sua federação e serão os primeiros a garantir ingressos.

Assim que as vendas de bilhetes para os adeptos estiverem concluídas, os ingressos serão disponibilizados ao público em geral através de UEFA.com/tickets na segunda metade de Abril. A data exacta será comunicada oportunamente nos canais oficiais do organismo que gere o futebol europeu. Os adeptos das equipas participantes e o público em geral receberão 90% dos bilhetes para a fase final, que se realiza entre 4 e 8 de Junho em Munique e Estugarda.

RTP e SportTV detêm os direitos de transmissão da Liga das Nações para Portugal.

LIGA DAS NAÇÕES DA UEFA 2024/2025

JOGOS E PREÇOS DOS BILHETES

Meias-finais

Alemanha - Portugal - Quarta-feira 4 de Junho, 19h45 (Munich Football Arena, Munique)

Primeiros adeptos (Fans First): 30€

Categoria 2: 75€

Categoria 1: 150€

Lugares Prime*: 300€

Espanha - França - Quinta-feira 5 de Junho, 19h45 (Stuttgart Arena, Estugarda)

Primeiros adeptos (Fans First): 30€

Categoria 2: 60€

Categoria 1: 100€

Lugares Prime*: 200€

Jogo de atribuição do terceiro lugar

Domingo 8 de Junho, 14h00 (Stuttgart Arena, Estugarda)

Primeiros adeptos (Fans First): 30€

Categoria 2: 60€

Categoria 1: 100€

Lugares Prime*: 200€

Final

Domingo, 8 de Junho, 19h45 (Munich Football Arena, Munique)

Primeiros adeptos (Fans First): 30€

Categoria 2: 75€

Categoria 1: 150€

Lugares Prime*: 300€

Nota: Horas da Madeira, mais uma hora na Alemanha

Fases finais anteriores

2019: Portugal 1-0 Países Baixos (Porto)

2021: Fraça 2-1 Espanha (Milão)

2023: Croácia 0-0 Espanha (a.p., Espanha venceu 5-4 nos penáltis, Roterdão)