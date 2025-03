"Poderia ter feito mais e assumo essa responsabilidade"

O Marítimo joga, neste sábado, em Penafiel, no regresso dos campeonatos após a pausa para os jogos das selecções nacionais. E pode chegar a equipa a Penafiel já com uma direcção destituída, de acordo com o que forem os resultados da Assembleia Geral Extraordinária marcada para as 19 horas desta quinta-feira.

Na abordagem ao jogo com o Penafiel, o tema não passou, uma vez mais, ao lado de Ivo Vieira. "Já falei uma vez sobre essa questão e, naquilo que é o nosso trabalho, volto a dizer que não tem influência, nomeadamente no nosso micro ciclo e a preparação do jogo. Mas, obviamente, que aquilo que é a noticia diária, afecta um bocado a parte mental de tudo o que está à volta e dentro do clube. Mas, o Marítimo é um clube da Região e que eu gosto, que habituei-me a representar, agora pela segunda vez, e de coração e de uma forma bem clara, afirmo que vou fazer sempre o meu melhor por quem lidera a instituição. É essa a minha função aqui, pelo que vou lutar e defender a colectividade até aos dias que puder", sublinha com convicção o treinador maritimista.

"Há alguma instabilidade"

Contudo, o técnico madeirense admite que "isto traz alguma instabilidade", pois acho que "o Marítimo deve ser uma instituição em que todos, dentro e fora dela, deviam trabalhar para o mesmo fim, ou seja, trabalhar para o clube e não para cada um individualmente", assegurando não se focar muito neste problema. "Sei que existe este problema, não é fácil para quem está a passar por esta situação. Quero o melhor para o Marítimo, mas só me posso focar na única coisa que controlo e que sinto poderia ter feito mais como treinador a nível de resultados e não fiz. Essa é uma preocupação que me acompanha diariamente. De qualquer modo, o Marítimo é uma marca, um grande clube, que só pode retomar o seu esplendor com todos unidos à sua volta", sublinha o treinador madeirense.

Para Ivo Vieira, a pausa competitiva que aconteceu nos campeonatos "abriu um espaço para melhorar muitos aspectos que consideramos estarem aquém para o que pretendíamos em termos de qualidade do nosso jogo", para além do que "foram os maus resultados nestes dois últimos jogos na nossa casa, fundamentalmente estes, que não foram os que todos nós ansiávamos".

Neste contexto, esta paragem, para o treinador maritimista, "ajudou-nos a perceber onde poderíamos ser mais fortes em termos mentais, de forma a sermos mais competitivos e dar mais qualidade ao nosso jogo, para, no fundo, conquistar resultados diferentes daqueles que foram os últimos dois", pelo que espera que "agora contra o Penafiel, um adversário difícil e que joga na sua casa, possa a equipa ter um comportamento diferente em termos de qualidade no jogo e na chegada à baliza adversária".

O Marítimo defronta, este sábado, o Penafiel no Estádio 25 de Abril, em jogo da 27ª jornada da Liga 2 agendado para as 14 horas.