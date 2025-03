Os sócios do Marítimo estão a comparecer em grande número ao Pavilhão do Marítimo, em Santo António, local onde decorre, a partir das 19h00, a assembleia destitutiva dos actuais órgãos socias do Marítimo. Uma reunião magna dos sócios verde-rubros que poderá, assim, ditar a queda da direcção presidida por Carlos André Gomes.