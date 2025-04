Três percursos já transitáveis mas com cuidados

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza acaba de informar que três percursos pedestres, entre os mais procurados na Madeira, que até ontem estavam encerrados, já se encontram transitáveis.

Assim, o PR 1 - Pico do Areeiro (desde o Pico do Areeiro até ao Miradouro da Pedra Rija - ao km 1,2); o PR 1.1 - Vereda da Ilha; e o PR 1.2 - Vereda do Pico Ruivo, podem ser usados, mas com cautelas.

"Contudo, atendendo que os percursos pedestres se inserem em áreas sujeitas a uma forte pressão climática e consequente erosão natural, alertamos para a sua precaução aquando da realização dos mesmos", alerta o IFCN.