Uma novidade no onze do Nacional com o Santa Clara

O onze do Nacional para o jogo desta tarde com o Santa Clara- 15h30 no Estádio de São Miguel, Açores – apresenta apenas uma novidade tendo em comparação a última jornada com o Casa Pia. José Vítor, que regressa após castigo, é titular no centro da defesa em detrimento de Léo Santos.

Eis a equipa inicial do Nacional:

Lucas França; Gustavo Garcia, Ulisses Santos, José Vítor e Appiah: Soumaré, Luís Esteves e Daniel Penha; Dudu, Isaac Tomich e Paulinho Bóia.