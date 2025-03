Santa Cruz reabre acessos ao passeio marítimo

Na sequência das condições meteorológicas adversas que se fizeram sentir nas últimas horas, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Santa Cruz informa que, após a verificação das condições de segurança, será reaberto o acesso aos troços do passeio marítimo que haviam sido temporariamente encerrados por precaução.

Os troços agora reabertos incluem o percurso entre a Boa Ventura e o Hotel Vila Galé, a Praia da Palmeira e a zona do Porto do Aeroporto. As equipas dos serviços municipais continuam no terreno a repor a normalidade dos espaços, assegurando a limpeza e segurança dos locais.

O Município apela à população para que mantenha uma postura responsável e siga as orientações das autoridades locais durante este período de retoma da normalidade.