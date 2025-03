Ressonâncias geram esperas de três meses

A notícia que faz a machete da edição de hoje do seu DIÁRIO dá conta de que há utentes do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) a ter de esperar três meses ou mais pela autorização para a realização de uma ressonância gratuitamente no privado, por indisponibilidade hospitalar, levando ao desespero dos cidadãos. Ainda sobre este tema, saiba que desde 2021, foram realizados mais de 5.300 diagnósticos ao abrigo da convenção. Os custos têm aumentado e ultrapassam já os 3 milhões de euros.

Nestas páginas leia, também, que a inteligência artificial veio para “empoderar” e não para “substituir” as pessoas. A 8.ª edição das conferências ‘Inovação e Futuro’, do DIÁRIO, foi aliada para combater desinformação associada à IA.

No desporto, a assembleia destitutiva do Marítimo foi anulada. Falta de quórum dos proponentes dita continuidade de Carlos André Gomes. O presidente verde-rubro lamenta “atitude leviana”.

Ainda na capa, destacamos que os reembolsos de saúde passam a ‘estar’ na palma da mão. IASAÚDE apresenta hoje aplicação para ‘smartphone’ que vem simplificar e acelerar pedidos num serviço que contou mais de 85 mil processos e 68 mil atendimentos em 2024.

Por fim, a Região é um marco no mar. Duas novas estações, em Machico e no Porto Santo, vão alimentar e gerir cabo submarino nacional.

