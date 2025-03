Nacional pode chegar à primeira metade da tabela

O Clube Desportivo Nacional pode alcançar hoje a primeira metade da tabela da I Liga, naquela que é a 27.ª jornada de 34. Caso vença na visita ao Santa Clara, no Estádio de São Miguel, nos Açores, os madeirenses podem atingir os 32 pontos.

O jogo começa às 15h30 e o treinador Tiago Margarido deu o mote: repetir a vitória da 1.ª volta, quando venceram por 2-0. "Obviamente que vamos com ambição de ganhar o jogo e repetir o resultado da 1.ª volta, mas sabemos que será um jogo diferente e estamos preparados para o mesmo", disse.

A subida ao 9.º lugar da classificação, que garantiria 32 pontos a 7 jornadas do fim da prova, está dependente do resultado do Moreirense, que joga mais tarde em casa contra o Vitória SC, pois tem 31 pontos à entrada desta ronda.

Hoje às 14h00, no âmbito da 51.ª Edição da Feira do Livro do Funchal, terá lugar a apresentação do Livro "Nem todas as árvores morrem de pé", de Luísa Sobral, autora que mais tarde, pelas 20h00 dará um concerto no palco principal do evento.

Mas estas são apenas duas de várias iniciativas que marcam o 4.º dia da FLF.

A nível religioso, pela 16h00, após sete meses de obras de requalificação no tecto e no chão, a igreja paroquial de Santa Rita vai voltar a acolher os fiéis. O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, presidirá à celebração da missa.

Num período de acalmia política, antes de retomar a actividade parlamentar e governativa, bem como da campanha às legislativas nacionais de 18 de Maio, apenas um partido agendou iniciativa política. Pelas 17h30, o JPP terá em Élvio Sousa o porta-voz junto à XIX Festa da Cana de Açúcar, que decorre nos Canhas, freguesia de Ponta do Sol.

Num dia marcado pela mudança de hora, para o Horário de Verão, este são os principais acontecimentos na História, neste dia 30 de Março de 2025 em que se assinala o Dia da Terra Palestina, o Dia Internacional do Resíduo Zero e o Dia Mundial da Perturbação Bipolar.

1746 - Nasce o pintor e ilustrador espanhol Francisco José de Goya y Lucientes. A série de gravuras The Disasters of War (1810--1814) regista os horrores da invasão napoleónica, as obras na pintura incluem The Naked Maja, The Clothed Maja (c. 1800--1805) e The Three of May 1808 (1814).

1844 - Nasce o poeta francês Paul Verlaine, referência do Simbolismo.

1853 - Nasce o pintor holandês Vincent Willem van Gogh, mestre do pós-impressionismo.

1867 - O secretário de Estado William H. Seward, negociou o acordo para os americanos e Edouard de Stoeckl, ministro russo para os Estados Unidos, negociou para os russos, as duas partes concordaram que os Estados Unidos pagariam à Rússia US$ 7,2 milhões pelo território do Alasca, com 586.412 milhas quadradas (1.518.800 km quadrados de terra).

1904 - Nasce Edgar P. Jacobs, mestre da BD franco-belga, criador de Blake e Mortimer.

1909 - A ponte de Queensboro, em Nova Iorque, Estados Unidos, passa a ligar Manhattan a Queens.

1912 - Marrocos assina com França o tratado que transforma o território num protetorado da potência europeia.

1917 - O Governo provisório russo garante a independência da Polónia.

1922 - Gago Coutinho e Sacadura Cabral partem de Lisboa, no hidroavião Lusitânia, para a primeira travessia aérea do Atlântico Sul.

1942 - Holocausto. Chega ao campo de extermínio de Auschwitz, na Polónia ocupada, o primeiro comboio com judeus de Paris.

1945 - II Guerra Mundial. O Exército Vermelho entra na Áustria anexada pela Alemanha nazi.

1957 - Ao fim das três primeiras semanas de emissões regulares, a RTP põe em serviço o Centro Emissor do Porto.

1967 - O Supremo Comando Aliado na Europa transfere-se de França para a Bélgica, depois de o Governo francês ter decidido retirar-se da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

1979 - Os iranianos aprovam, em referendo, a criação da república islâmica.

1981 - O Presidente norte-americano, Ronald Reagan, é ferido a tiro, num atentado em Washington.

1985 - Primeiro sorteio do Totoloto. O prémio atribuído ascende a 25 mil contos.

1986 - Morre, com 86 anos, o ator norte-americano James Francis Cagney, Jr., protagonista de "Inimigo Público" e "Yankee Doodle Dandy".

1990 - A Estónia apresenta o programa de retorno faseado à independência e declara o apoio à Lituânia, no confronto com Moscovo, sobre a soberania do país.

1991 - A Assembleia do Povo de Angola aprova a Constituição que introduz o multipartidarismo.

1992 - Prémios Garrett de Teatro 1991 são atribuídos à companhia Cornucópia, ao ator e encenador Luís Miguel Cintra e à atriz Maria José Pascoal.

- A película "O Silêncio dos Inocentes", de Jonathan Demme, conquista os cinco Óscares mais importantes: Melhor Filme, Realizador, Atriz, Ator e Melhor Argumento.

1993 - A Academia de Hollywood atribui ao filme "Imperdoável", de Clint Eastwood, os Óscares de Melhor Filme e Melhor Realizador.

1994 - O escudo português é alvo de um forte ataque especulativo, obrigando o Banco de Portugal a intervir em defesa da moeda.

1998 - A Swissair, companhia aérea suíça, compra 20% do capital da TAP, Transportes Aéreos Portugueses.

2002 - Morre, aos 101 anos, Isabel Angela Marguerite Bowes-Lyon, a "rainha-mãe" dos britânicos.

2003 - O ministro das Obras Públicas, Valente de Oliveira, inaugura a Ponte do Infante D. Henrique, a sexta travessia sobre o rio Douro entre as cidades do Porto e Vila Nova de Gaia.

2005 - A comissão de Assuntos Externos do Parlamento Europeu dá "luz verde" à adesão da Bulgária e da Roménia à União Europeia, a 01 de janeiro de 2007.

2006 - Assembleia da República aprova, na generalidade, a Lei da Paridade, que impõe quotas de um terço de mulheres, nas listas eleitorais. As quotas serão aplicadas nas legislativas, autárquicas e europeias, obriga os partidos a adoptarem a regra interna do PS e candidatarem pelo menos 33,3 por cento de mulheres, são rejeitadas as listas que não a cumprirem.

- O ministro de Estado e das Finanças, Teixeira dos Santos, anuncia que o Governo vai extinguir 187 organismos no âmbito do Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado (PRACE), passando o total de organismos de 518 para 331.

2007 - Portugal, representado pela secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação, Idália Moniz, assina em Nova Iorque, a convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os direitos das pessoas com deficiência, a primeira do século XXI na área dos Direitos Humanos.

- O fotojornalista da agência Lusa Manuel de Almeida, 46 anos, vence o Grande Prémio da 7.ª edição do Prémio Fotojornalismo Visão/Banco Espírito Santo.

- Morre, aos 76 anos, Franco Panini, empresário italiano, fundador da editora Panini especializada na edição de cadernetas de cromos e revistas de banda desenhada.

2009 - O Governo lança o concurso público internacional para a construção da terceira travessia ferroviária do Tejo, incluído no troço Lisboa-Poceirão. A nova ponte faz parte do troço de alta velocidade ferroviária, que representa um investimento global de 1.928 milhões de euros.

2012 - O Governo espanhol aprova o que considera "um ajuste drástico", de 27,3 mil milhões de euros no Orçamento do Estado para 2012, com um corte de 16,9 por cento nos gastos ministeriais e ajustes ao Imposto das Sociedades, entre outras medidas.

- É assinado, no Ministério das Finanças, em Lisboa, o contrato de compra e venda do BPN, Banco Português de Negócios, S.A., entre o Estado e o Banco BIC.

- Os ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo) aprovam, em Copenhaga, Dinamarca, o aumento da capacidade dos fundos de resgate anticrise para um valor de 800 mil milhões de euros.

2013 - A Coreia do Norte anuncia que entrou em estado de guerra com a Coreia do Sul, informa a agência de notícias sul-coreana, Yonhap.

2014 - Morre, aos 74 anos, Kate O'Mara, atriz britânica e uma das protagonistas da série "Dinastia".

2016 - Htin Kyaw, 69 anos, toma posse como Presidente de Myanmar (ex-Birmânia), perante o parlamento em Naypyidaw, marcando o início de uma nova era para o país, que esteve durante décadas sob domínio militar.

2017 - O Tribunal Supremo da Venezuela assume os poderes do parlamento do país, controlado pela oposição do Governo do Presidente Nicolas Maduro, que acusa aquela instância judicial de patrocinar um golpe de Estado.

- O Estado injeta 2.500 milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos (CGD), e conclui, assim, a segunda fase do processo de recapitalização do banco público.

- Morre, aos 53 anos, Yu Zhijian, activista chinês que passou quase 12 anos na prisão por atirar ovos, a 23 de Maio de 1989, contra o retrato de Mao durante as manifestações de 1989 na praça de Tiananmen, em Pequim, China.

2019 - O filme "A Portuguesa", de Rita Azevedo, ganha o prémio "Lady Harimaguada" de ouro do 19.º Festival Internacional de Cinema de Las Palmas de Gran Canária, Espanha.

- Morre, aos 88 anos, Anna Mascolo, bailarina e coreógrafa italiana que recebeu o primeiro doutoramento 'honoris causa' em dança em Portugal. Foi a responsável escolhida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) para a criação do Conselho Português de Dança.

2020 - O Governo abre um inquérito à Direção de Fronteiras de Lisboa do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), na sequência da detenção de três elementos daquele serviço em funções no aeroporto por suspeitas de homicídio do ucraniano Ihor Homenyuk, no dia 12 de março. O diretor e o subdiretor da Direção de Fronteiras de Lisboa do SEF demitem-se.

- Covid-19: O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, declara o estado de emergência durante o mês de abril, impondo limitações na circulação interna e nas entradas desde o estrangeiro, entre outras medidas de prevenção da pandemia.

2021 - Morre, aos 83 anos, Maria da Conceição Moita, antifascista, católica progressista, participou em ações contra a ditadura, a Guerra Colonial e deu apoio logístico às Brigadas Revolucionárias.

2022 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dá posse ao XXIII Governo Constitucional, o terceiro chefiado por António Costa, em Lisboa, com atraso, devido à repetição das eleições no círculo da Europa.

2023 - Morre, aos 84 anos, José Duarte, um dos grandes divulgadores do jazz em Portugal e autor do programa radiofónico Cinco Minutos de Jazz, que arrancou em 1966 na Rádio Renascença e que permanecia na Antena 1 desde 1993. Condecorado, em 2009, pelo Presidente da República como Grande Oficial da Ordem de Mérito.

2024 - O Sporting de Braga conquista pela primeira vez a Taça de Portugal de futsal, sucedendo ao Benfica, ao vencer o Sporting por 5-3, em Sines, Setúbal.

Este é o nonagésimo dia do ano. Faltam 276 dias para o termo de 2025.

