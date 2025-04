Madeira pela primeira vez representada na final das Olimpíadas da Língua Portuguesa

A Madeira vai estar representada, pela primeira vez, este ano, com dois alunos na 3.ª e última fase das Olimpíadas da Língua Portuguesa, uma iniciativa nacional que visa promover o bom uso do nosso idioma pelos alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário.

Luís Henrique Freitas Fernandes, do 9.º ano da Escola Básica de 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia (também conhecida por ‘HBG’), e Adrian Francisco de Abreu de Sousa, do Colégio de Santa Teresinha, ambos os estabelecimentos do concelho do Funchal, foram apurados para a 3.ª fase destas olimpíadas, na categoria do 3.º ciclo (escalão A). Trata-se da melhor representação alcançada pela Região, que há dois anos participa nestas Olimpíadas da Língua Portuguesa.

Não houve nenhum aluno do secundário (escalão B) no apuramento para esta derradeira etapa.

Esta é uma iniciativa conjunta da Associação de Professores de Português (APP), da Direcção-Geral da Educação (DGE), do Plano Nacional de Leitura (PNL), da Direcção-Geral da Administração Escolar (DGAE), da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) e da Escola Secundária de Camões (ES Camões).

A derradeira etapa está agendada para 9 e 10 de Maio, em Leiria.

