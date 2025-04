Centro de Estudos de História do Atlântico recebe exposição de José Vilhena

Na próxima sexta-feira, dia 4 de Abril, o Centro de Estudos de História do Atlântico, no Funchal, recebe, pelas 16 horas, a segunda exposição ‘Capas e Contracapas’, que conta com desenhos que ilustram muitos dos livros e revistas publicadas por José Vilhena.

O Arquivo JV, que detém o espólio de José Vilhena, tem vindo a trabalhar na inventariação, conservação e divulgação da obra deste incontornável autor do humor em Portugal.

Uma das acções de divulgação é a organização de exposições tendo como base os desenhos originais que ilustraram dezenas de livros e centenas das páginas de revistas, publicados desde os anos 50 até à primeira década deste século.

Uma destas exposições ‘Capas e Contracapas’ esta patente desde o início de Fevereiro na Galeria Lourdes em Câmara de Lobos. A outra será inaugurada na próxima sexta-feira.

A exposição ‘Capas e Contracapas’, atualmente na Galeria Lourdes, mostra um conjunto de 30 desenhos originais que ilustram as capas e contracapas de alguns dos livros publicados antes de1974 e ainda 26 desenhos que ilustram as capitulares do livro ‘Branca de Neve e os 700 anões'.

Da exposição que vai inaugurar no CHEA no próximo dia 4 de Abril, com o apoio da Direção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro, farão parte um conjunto de 47 painéis com a impressão dos desenhos que ilustraram as capas e as páginas da revista ‘Gaiola Aberta’ entre os anos de 1974 e 1981, o período pós-revolução de Abril.