Nem o Xerife de Nothingham faria pior, segundo manchete de imprensa

Bom dia. A manchete do JN faz lembrar a lenda de Robin Hood, mas no caso remete para uma personagem, o Xerife de Nothingham, que exigia aos pobres impostos que muitas vezes não conseguiam pagar, para assim manter as gorduras dos mais abastados... Mas há boas notícias sobre o IRS, no caso do ministro das Finanças, segundo o Negócios, enquanto outras notícias, nomeadamente no Público e no CM se olha a duas notícias de um mundo feudal, um gestor de um banco que vende uma quinta do banco a preço de saldo e um dos bens essenciais, como o ovo, cujo preço disparou a preços insuportáveis...

No Público:

- "Gestor da Lone Star vende à mulher quinta do Novo Banco a preço de saldo"

- "Criado em 1975. Aos 50 anos, subsídio ainda deixa de fora 40% dos desempregados"

- "Teresa Violante. 'Gouveia e Melo vai ser um líder mobilizador pela positiva'"

- "Música. A fábrica de discos de vinil que cresce numa aldeia de Leiria"

- "1934-2025. Morreu Richard Chamberlain, o ator de 'Dr. Kildare' e de 'Shogun'"

- "Anti-obesidade. Segundo medicamento inovador chega às farmácias"

- "Série Imigração. 'A gente já se sente de Portugal, daqui, entende?'"

- "França. Candidatura presidencial de Le Pen pode morrer hoje"

No Correio da Manhã:

- "Preço dos ovos aumenta 27%. Retalhistas garantem abastecimento para a Páscoa"

- "Lusiaves acusada de maltratar frangos"

- "Guerra aberta entre Gomes e Proença deixa milhões em risco"

- "Estoril 1 FC Porto 2. Rodrigo Mora salva dragão"

- "Calendário da Liga. Benfica exige tratamento igual face ao Sporting"

- "Goleador lendário. Gyokeres insaciável reserva lugar na história do clube"

- "Eurodeputado do PS esconde clientes de empresa pessoal"

- "Barómetro Intercampus para CM e CMTV. Portugueses culpam chefe do Governo por crise política"

- "Impostos. Despesas ainda podem baixar IRS jovem"

- "Tráfico. PJ e militares vão estudar narcossubmarino"

No Jornal de Notícias:

- "IRS dos ricos duplica e o dos pobres triplica"

- "Estoril 1-2 F. C. Porto. Demora mas não falha"

- "Denúncias à GNR sobre animais e fogos sobem"

- "O que está dentro do kit básico que dura 72 horas"

- "Contratar imigrantes passa a ser possível em semanas"

- "Dispara compra de fármacos para a obesidade"

- "Gangue faz assaltos a dezenas de empresas do Norte"

- "Entram uma hora antes do emprego para poupar 420 euros [no hospital de Braga]"

- "Federação. Fernando Gomes e Pedro Proença em guerra motivam reunião de emergência"

No Diário de Notícias:

- "Governo avança com medidas para acelerar deportação de imigrantes em situação irregular"

- "Rostos de Israel. Da mãe do refém que recusa ser vítima à mãe de soldado morto que quer vingança"

- "Dia Nacional. E depois do AVC? 'É fazer tudo para voltar a ter uma vida boa, mesmo que não seja igual à anterior'"

- "Segurança. MAI criou nova 'task force' para avaliar edifícios da PSP e GNR. Mas análise existe desde 2022"

- "Tensão. Guerra com Gomes põe em causa eleição de Proença para cargo na UEFA"

- "Richard Chamberlain. Morreu aos 90 anos ator de Shogun e Pássaros Feridos"

- "Conferência com apoio do DN. Exército junta empresas nacionais e internacionais à procura do seu 'modelo virtuoso'"

No Negócios:

- "IRS. Investidor privado. Guia para uma campanha sem sobressaltos"

- "Conversa Capital. Joaquim Miranda Sarmento. AD vê nova 'redução ambiciosa' no IRS"

- "Rendas aumentaram mais de 20% em 30 concelhos"

- "Conjuntura. Empresas preparam travão a novos contratos"

- "Sondagem. Vencedor sem maioria deve governar sozinho"

- "Pistácio fica sob pressão com chocolate do Dubai"

- "Eleições legislativas dão ânimo ao correio dos CTT"

No Jornal Económico:

- "Tribunal de Justiça Europeu bate recorde com mais de 900 processos"

- "Candidaturas para 'cheque elétrico' abrem hoje com dotação de 15 milhões"

- "Lisboa volta a receber o AI Summit 2025"

- "Xi Jinping pede a CEO mundiais para combaterem protecionismo"

- "Países do Sudeste Asiático desafiam a China nos carros elétricos"

- "Advogados elegem hoje novo bastonário para mandato de três anos"

- "Futebol profissional pagou mais 40 milhões em impostos"

- "Ações da GM: as mais afetadas pelas tarifas de Trump nos automóveis"

- "Fundador do grupo Simoldes está na 8.ª posição do ranking dos mais ricos"

- "Moçambique vai renegociar contratos de megaprojetos"

- "Governo anuncia construção de 25 mil casas nas duas margens do Tejo"

- "EUA impõem restrições ao petróleo russo se não houver acordo sobre a Ucrânia"

No Record:

- "Estoril 1-2 FC Porto. Dragão Mora. Segunda vitória seguida novamente com miúdo em grande"

- "Sporting. Arsenal aperta Gyokeres. Novo diretor desportivo é admirador do sueco"

- "Futsal. Sporting 4-3 Benfica. Taça para Alvalade"

- "Futebol feminino. Sporting 2-1 Valadares. Leoas adiam festa do rival"

- "Benfica. Belotti em alta rotação. Tem dividido minutos com Pavlidis e abafa Arthur Cabral"

- "Proença convoca reunião de emergência. Carta de Fernando Gomes motiva reação"

No O Jogo:

- "Estoril 1-2 FC Porto. Juros de Mora. Dragões operam reviravolta com penálti de Samu e golpe de génio do menino Rodrigo"

- "Martín Anselmi. 'Vai ser uma semana especial, mas agora há que saborear esta vitória'"

- "Sporting. Arsenal avança por Gyokeres. Novo diretor desportivo dos 'gunners' aprecia as qualidades do sueco"

- "Vagiannidis também pretendido pelo Mónaco"

- "Benfica. Pavlidis regressa ao onze. Grego inspira-se na Luz e é arma para abater o Farense"

- "Moreirense 2-2 V. Guimarães. Vizinhos divididos"

- "Famalicão 4-1 Aves SAD"

- "Santa Clara 1-0 Nacional"

- "Futsal. Leões e águias ficam com a Taça. Festa verde de branca no masculino e vermelha no feminino"

E no A Bola:

- "Vagiannidis negociado na Grécia. Emissário do Sporting reúne-se hoje com o Panathinaikos para contratar lateral-direito"

- "Estoril 1-2 FC Porto. Mora indica o caminho. Decidiu na Amoreira com belo golo em tarde de reviravolta dos dragões"

- "'Muito feliz, estamos em crescimento'. Martín Anselmi"

- "Benfica. Dahl, Bruma e Belotti são reforços a valer"

- "FPF. Fernando Gomes e Pedro Proença em guerra aberta. Federação acusa líder do COP de 'insinuações gravíssimas' e reúne-se hoje de emergência. Clubes apelam ao consenso"

- "Liga Portugal. 27.ª jornada Santa Clara 1-0 Nacional"

- "Moreirense 2-2 V. Guimarães"

- "Famalicão 4-1 Aves SAD"

- "Futsal. Leões erguem Taça de Portugal"