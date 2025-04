Director Regional das Comunidades lamenta morte do comendador Bernardino Faria

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do comendador Bernardino Faria. Sancho Gomes recorda que o comendador era natural da Ponta do Sol e encontrava-se emigrado na África do Sul.

"O comendador Bernardino Faria, uma personalidade ímpar, foi empresário, empreendedor e o grande impulsionador do lar Rainha Isabel, deixando um legado humanista e tendo desempenhado um papel relevante naquele país de acolhimento", refere a nota.

A direcção regional endereça condolências à família.