Funchal homenageia Aristides de Sousa Mendes com busto no Miradouro do Socorro

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) prestou hoje, 3 de abril de 2025, uma sentida homenagem ao diplomata Aristides de Sousa Mendes, com o descerramento de um busto no Miradouro do Socorro.

Na cerimónia, realizada exatamente no dia em que se assinala o 71.º aniversário da sua morte, foi destacada a coragem e a humanidade do "Cônsul de Bordéus", que desafiou as ordens do regime salazarista para salvar milhares de vidas durante a Segunda Guerra Mundial.

O Miradouro do Socorro foi escolhido pela sua proximidade ao Cemitério Judaico do Funchal e pela ligação da cidade ao acolhimento de refugiados judeus durante a guerra. O busto, esculpido por Jacinto Rodrigues, integra um espaço reabilitado pela autarquia do Funchal.

A iniciativa, apresentada pelo Grupo Municipal do PS, aprovada, por unanimidade, na Assembleia Municipal do Funchal, no dia 22 de abril de 2022, visa perpetuar a memória de Aristides de Sousa Mendes e reconhecer a sua ação heroica, que ao conceder milhares de vistos a refugiados que fugiam da ocupação do regime nazi em 1940, permitiu-lhes escapar para Portugal e, posteriormente, para outros países seguros. A desobediência de Aristides levou à sua exoneração e à condenação ao ostracismo, vivendo os seus últimos anos em condições de extrema pobreza. Faleceu a 3 de abril de 1954, sem ter recebido em vida o devido reconhecimento pela sua coragem.

Só décadas depois foi reconhecido, sendo homenageado por Israel, pelo Parlamento Europeu e pelo Estado português, que lhe concedeu honras de Panteão Nacional em 2021. Em 2020, o Papa Francisco instituiu o dia 17 de junho como o Dia da Consciência, enfatizando a importância de respeitar a liberdade de consciência em todo o mundo.

Com esta homenagem, o Funchal junta-se às várias cidades do mundo que perpetuam o nome de Aristides de Sousa Mendes em monumentos, ruas e instituições.

A cerimónia contou com a presença da presidente e do vice-presidente da CMF, Cristina Pedra e Bruno Pereira, respetivamente, da restante equipa de vereação, do Presidente da Assembleia Municipal do Funchal, José Luís Nunes, do Secretário Regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, deputados municipais, presidentes de Juntas de Freguesia, do bisneto de Aristides, Francisco de Sousa Mendes, entre outras entidades.