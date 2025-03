Ana Sousa acompanha programas de emprego em Santana

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, visitou, hoje, no âmbito do projeto ‘11 meses, 11 concelhos – Empregabilidade Santana’, cinco empresas e uma entidade beneficiárias de programas de emprego destinados à criação de postos de trabalho.

Entre os programas, hoje acompanhados no terreno, destaca-se o ‘100 diferenças’, destinado a promover a inserção no mercado de trabalho das pessoas com deficiência e incapacidade.

“O Governo Regional tem investido empenhadamente nas políticas sociais destinadas à pessoa com deficiência. É um compromisso que assumimos e que passa por políticas de saúde e de educação, mas também por políticas sociais de reabilitação e de integração no mercado de trabalho”, sublinha Ana Sousa que se fez acompanhar, nas visitas hoje promovidas, pela presidente do conselho directivo do Instituto do Emprego da Madeira, Vânia Jesus.

Em Santana, a governante ouviu também entidades empregadoras que, através dos programas de incentivos à criação de empresas, à contratação e de estágios profissionais, têm criado postos de trabalho, na Região.

A secretária regional lembra que a estratégia do Governo Regional privilegia a capacitação, a promoção do empreendedorismo e a procura proativa como ferramentas de criação de emprego.

Santana é o nono concelho a receber o roteiro do emprego, dinamizado pelo Instituto de Emprego da Madeira, que vai levar a todos os municípios da Região os temas da empregabilidade, com iniciativas diversas. Entre elas, sessões de esclarecimento, de divulgação e workshops.