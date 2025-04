Ex-ministro da Saúde Paulo Mendo morreu hoje aos 92 anos no Porto

O médico Paulo Mendo, que foi secretário de Estado, por duas vezes, e ministro da Saúde, entre 1993 e 1995, morreu hoje, aos 92 anos, no Hospital de Santo António, no Porto, disse à Lusa fonte desta unidade hospitalar.

"O Prof. Dr. Paulo Mendo faleceu esta madrugada no Hospital de Santo António", anunciou o diretor clínico do Hospital de Santo António, José Barros, numa mensagem escrita enviada à Lusa.

Adalberto Paulo da Fonseca Mendo, que nasceu em Lisboa em 03 de outubro de 1932, filho de um engenheiro transmontano deslocado e de mãe amarantina, ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em 1949, à época agregada ao Hospital de Santo António, tendo-se ligado ao MUD Juvenil (Movimento de Unidade Democrática).

Paulo Mendo chegou a cursar Belas Artes, mas voltou a Medicina, e foi preso pela PIDE durante dois meses e meio, juntamente com membros de associações académicas.

Formou-se em Medicina e ingressou no recém-inaugurado Hospital Escolar de São João, no Porto.

"Fascinado pelo neurocientista Corino de Andrade, ingressou ao Hospital de Santo António e foi orientado para a Neurocirurgia. A necessidade levou-o a improvisar técnicas radiológicas aplicadas ao sistema nervoso, acabando por se diferenciar nesta área, fundando literalmente a especialidade de Neurorradiologia, em Portugal e no mundo, com a ajuda de José de Almeida Pinto", sublinha José Barros.

No início dos anos 60, Mendo foi para Rabat (Marrocos), por oposição à guerra colonial, onde fundou o primeiro Serviço de Neurocirurgia de Marrocos, com Mário Leão Ramos, regressou a Portugal e ao Hospital de Santo António em agosto de 1974, tendo integrado a Comissão de Trabalhadores.

Paulo Mendo foi um político republicano e laico, que transitou do marxismo, para o reformismo e para social-democracia.

Foi diretor do Serviço de Neurorradiologia (1976-2000), diretor do Hospital de Santo António (1988-1993), presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto (1984-1988), secretário de estado da Saúde (governo de Mário Soares, 1976-1977), secretário de estado da Saúde (governo de Pinto Balsemão, 1981-1983) e ministro da Saúde (governo de Aníbal Cavaco Silva, 1993-1995).

Segundo José Barros, "colaborou ativamente" na preparação do Decreto-Lei 310/82, o diploma das carreiras médicas e aposentou-se no ano 2000. Em 2015, presidiu às comemorações dos 75 anos de Neurologia e Neurociências no Norte de Portugal (NeuroPorto.75).

Paulo Mendo manteve-se interveniente em matéria de Saúde, destacando-se os seus alertas contra a burocratização e o subfinanciamento crónico do SNS.