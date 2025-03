Bruno Pereira destaca inovação e novas tecnologias nas práticas de socorro

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) destacou, hoje, a inovação e novas tecnologias nas práticas de socorro.

Bruno Pereira falava à margem de um workshop, organizado pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, na segunda edição do “Seminário de Novas Tecnologias no Socorro (NTS), que decorreu, no Funchal, no âmbito do 'Março Mês da Proteção Civil' e que contou com demonstrações práticas de socorro com recurso a novas tecnologias.

Na ocasião, o autarca salientou que "esta feira é representativa de uma amostra da Interschutz", a grande feira internacional de fogo e protecção civil. “O objectivo foi trazer uma amostra desta feira à Madeira, proporcionando-nos uma montra altamente inovadora e tecnológica”, explicou.

O autarca acrescentou que este evento permite a participação de empresas, portuguesas ou estrangeiras, interessadas em lançar novos produtos na área do socorro, "demonstrando, assim, as mais recentes inovações do sector". Como exemplo, mencionou a presença de automóveis eléctricos para treinamento e painéis fotovoltaicos.

Por fim, Bruno Pereira sublinhou a "importante parceria" mantida entre os Bombeiros Sapadores do Funchal e o grupo Renault, grupo este que possui um programa, à escala mundial, em que entrega viaturas a corporações de bombeiros, sendo o Funchal uma das beneficiadas.

“Os Bombeiros Sapadores do Funchal têm apostado fortemente na formação em desencarceramento”, afirmou, destacando a importância do protocolo com o grupo Renault, que “permitiu dispor de oito carros novos que, por não terem passado no controlo de qualidade, não são comercializados”. Acrescentou ainda que "esta parceria possibilitou testar neste workshop novas soluções tecnológicas em viaturas modernas, tornando os exercícios mais realistas e eficazes".

O 'Seminário de Novas Tecnologias no Socorro' contou com a participação de bombeiros de toda a Região, assim como de profissionais de outras localidades.

O evento decorreu ao longo de três dias, sendo os dois primeiros dedicados a palestras e este último marcado por demonstrações práticas.