SESARAM promove 24.ª edição do Curso de Primeiros Socorros

A Direcção do Internato Médico do SESARAM irá promover, a partir do próximo mês, a 24.ª edição do Curso de Primeiros Socorros, que será destinada a jovens entre os 16 e os 25 anos.

"Esta é uma iniciativa formativa através da qual os jovens formandos vão adquirir competências básicas de primeiros socorros que podem fazer toda a diferença e salvar vidas", destaca o Serviço Regional de Saúde, em comunicado de imprensa.

À semelhança dos anos anteriores, serão organizados três cursos. O primeiro decorrerá nos dia 9 e 10 Abril e o segundo e terceiro ao longo do mês de Agosto, com data "a ser definida brevemente".

A formação realizar-se-á no Centro de Simulação Clínica da Madeira (instalado no Hospital Dr. Nélio Mendonça) e terá a capacidade de receber 15 formandos por curso.

"O objectivo desta formação é promover conhecimentos junto dos mais novos para que adquiram competências em diversas situações de emergência, nomeadamente: realizar manobras de suporte básico de vida, como atuar perante uma intoxicação, suspeita de AVC ou enfarte do miocárdio, entre outros temas pertinentes", detalha o SESARAM.

As inscrições serão aceites na Direção do Internato Médico, apenas e exclusivamente através do telefone (291 710 250), entre os dias 31 de Março e 4 de Abril.