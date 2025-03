Marcelo Rebelo de Sousa envia mensagem de pesar pelos incêndios na Coreia do Sul

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma mensagem de pesar ao Presidente em exercício da Coreia do Sul, Han Duck-soo, pelos incêndios neste país, que já causaram mais de 20 mortos.

Segundo uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "expressou o seu pesar pelos fogos intensos que grassam na Coreia do Sul há vários dias e de que resultaram já vários mortos e feridos, assim como significativos prejuízos materiais".

"Numa mensagem dirigida ao seu homólogo sul-coreano, o Presidente expressou a solidariedade para com as populações afetadas, assim como as condolências aos familiares das vítimas e as prontas melhoras aos feridos nesta catástrofe", lê-se na mesma nota.

Os incêndios florestais dos últimos dias, entre os piores da história da Coreia do Sul, já causaram mais de 20 mortos, destruíram mais de 200 estruturas e obrigaram à evacuação de 27.000 pessoas.

O Presidente em exercício da Coreia do Sul, Han Duck-soo, disse temer que os fogos que começaram na sexta-feira da semana passada provoquem danos nunca antes registados em incêndios anteriores.