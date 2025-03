Ana Sousa elogia dinamismo das universidades seniores

“Estamos conscientes que as Universidades Seniores, enquanto polos de ensino, de pesquisa e de aprendizagem, são molas impulsionadoras para o enriquecimento intelectual e cultural, para melhoria das relações interpessoais e para o incremento da autoestima e autonomia”, afirmou, na manhã desta sexta-feira, em Câmara de Lobos, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa.

Na sessão de abertura ‘V Encontro Regional de Universidades Seniores da Região’, a governante lembrou que estas entidades “são centros de cultura e de saberes, constituindo uma resposta social às necessidades de indivíduos em idade menos jovem”.

Enalteceu ainda “a forte aposta dos vários parceiros sociais nas Academias e nas Universidades Seniores”, lembrando que, neste momento, segundo dados da RUTIS, a Região dispõe de duas Academias e de 13 Universidades Seniores, totalizando quase meio milhar de alunos.

“Neste escopo social de governança revê-se, igualmente, a firmeza do Governo Regional na valorização da pessoa idosa e na sua mais-valia participativa nas várias dimensões, sociais, culturais, de lazer e outras, fundamentais no pulsar das sociedades e dos cidadãos, imprescindíveis no edifício social construído ao longo dos quase cinquenta anos de autonomia”, referiu.

O ‘V Encontro Regional de Universidades Seniores da Região’ reuniu, esta sexta-feira, cerca de 300 pessoas no auditório do Museu de Imprensa. Na cerimónia de abertura, marcaram presença os presidentes da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Leonel Silva, da Junta de Freguesia local, Celso Bettencourt, da Casa do Povo, Sérgio Oliveira, e da Associação Rede de Universidades da Terceira Idade (RUTIS), Luís Jacob.

O evento contou também com a preleção de Rubina Leal, vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, que abordou o tema ‘Formação ao Longo da Vida’. Ana Clara Silva, diretora regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade, e a enfermeira Carolina Manica foram outras das oradoras, apresentando os temas ‘Olhares sobre o Envelhecimento’ e ‘Alimentação na Terceira Idade’ e, respetivamente.