Dia Mundial da Actividade Física assinalado com caminhada e aula ao ar livre

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Actividade Física, a Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Longevidade e Envelhecimento Activo, irá organizar, no próximo dia 7 de abril, uma caminhada que terá início pelas 9h junto aos Jardins do Almirante Reis, culminando com uma aula de atividade física no recentemente renovado Jardim Municipal.

Num comunicado remetido esta tarde, a vereadora Helena Leal, responsável pelo pelouro da Saúde e Social, destacou a importância desta iniciativa, sublinhando que “o executivo tem tido a preocupação e o empenho em refletir, de forma transversal, sobre vários públicos, dinâmicas e atividades que incentivem a adoção de comportamentos mais saudáveis e seguros, promovendo junto da população sénior um processo de envelhecimento ativo e envolvendo, cada vez mais, o munícipe neste processo de procura ativa de mais saúde e bem-estar”.

Esta iniciativa integra-se numa das grandes áreas de intervenção do atual executivo municipal, reafirmando o compromisso da autarquia com políticas de longevidade e promoção da saúde.