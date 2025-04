Junta garante apoio automóvel no percurso afectado por derrocada no Curral das Freiras

A Junta de Freguesia do Curral das Freiras está a disponibilizar apoio automóvel, na entrada e na saída do percurso afectado por uma derrocada, que caiu esta manhã. Em causa está a Estrada do Cidrão, via de acesso à Fajã Escura, Colmeal e Fajã dos Cardos e, ainda, ao Pico Furão.

Derrocada interrompe estrada no Curral das Freiras Um deslizamento de terras e pedras no Curral das Freiras interrompeu esta madrugada, pelas 6h00, a Estrada Regional que liga uma parte mais baixa da freguesia à outra mais alta, mais precisamente a Estrada do Cidrão, via de acesso à Fajã Escura, Colmeal e Fajã dos Cardos e, ainda, o Pico Furão.

Segundo explicou ao DIÁRIO Manuel Salustino Jesus, os trabalhos de limpeza prosseguem, mas deverão ser demorados, tendo em conta a quantidade de pedra e de terra que se encontram a interromper a estrada. No local estão empenhados todos os meios possíveis para resolver a situação.

Entretanto, a alternativa ao acesso da população dos sítios isolados dá-se pelo percurso pedonal de cerca de 15 minutos.

Já em declarações à TSF-Madeira, o presidente da Junta de Freguesia avança que não existem danos materiais a registar, mas que algumas casas e estabelecimentos comerciais encontram-se sem luz. O piquete da Empresa de Electricidade da Madeira aguarda que estejam repostas as condições de segurança para que possa intervir.