Mercado automóvel recua 1,1% no primeiro trimestre em Portugal

O mercado automóvel recuou 1,1% no primeiro trimestre em Portugal, tendo sido colocados em circulação 67.788 novos veículos, adiantou hoje a ACAP - Associação Automóvel de Portugal.

Por outro lado, em termos mensais, foram matriculados em Portugal 27.787 veículos automóveis em março, ou seja, mais 5,9% que no mesmo mês de 2024, indicou em comunicado.

No que diz respeito aos veículos ligeiros de passageiros, entre janeiro e março de 2025, as matrículas "totalizaram 58.545 unidades, o que se traduziu numa ligeira variação negativa de 0,8% relativamente a período homólogo de 2024".

Quase dois terços (65,1%) dos ligeiros de passageiros novos eram movidos a outros tipos de energia, como elétricos e híbridos, e destes 20,8% dos veículos eram elétricos.

Em março, foram matriculados em Portugal 24.578 automóveis ligeiros de passageiros novos, uma subida homóloga de 7,8%.

Quanto aos ligeiros de mercadorias, no terceiro mês de 2025 registou-se uma queda de 8,5% face ao mês homólogo, com 2.600 unidades matriculadas. Mas em termos acumulados, o mercado atingiu 7.646 unidades, o que representou um aumento de 0,7% face ao mesmo período do ano de 2024, indicou a ACAP.

A associação notou ainda que no mercado de veículos pesados, que engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, verificou-se um aumento de 1,3% em março, tendo sido comercializados 609 veículos desta categoria.

No acumulado de janeiro a março, "as matrículas desta categoria totalizaram 1.597 unidades, o que representou uma queda do mercado de 15,3% relativamente ao mesmo período de 2024".