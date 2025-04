'Seabourn Sojourn' está no Funchal com 803 pessoas

Chegou ontem à noite ao porto do Funchal o navio 'Seabourn Sojourn', com 462 passageiros e 341 tripulantes abordo. A sua partida está prevista para as 16 horas desta quinta-feira, rumo a Tanger, em Marrocos.

Segundo a APRAM, este navio está a realizar um cruzeiro de 14 noites, iniciado em Las Palmas a 26 de Março, com escalas em La Gomera, El Hierro, La Palma, Tenerife, Porto Santo - onde fez uma escala de 21 horas - agora no Funchal, seguindo-se Marrocos, Cadiz, Leixões e Lisboa, onde termina o itinerário a 9 de Abril.

Ainda esta noite deverá chegar o navio 'Europa', com 331 passageiros e 281 tripulantes, num cruzeiro de 21 noites que começou na cidade do Cabo, a 14 de Março, com escalas na Namíbia, ilha de St. Helena, Cabo Verde, Tenerife e Funchal. Está prevista uma operação de turnaround, amanhã, envolvendo 292 desembarques e 296 embarques a que se juntam 39 passageiros em trânsito, iniciando neste porto um cruzeiro de 13 noites do Funchal a Monte Carlo.