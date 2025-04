Cibersegurança em destaque na agenda de hoje

Numa altura em que a cibersegurança está na ordem do dia, o secretário regional das Finanças assinala, esta terça-feira, pelas 10h30, a abertura do Centro de Competência em Cibersegurança da Madeira (CCC-Madeira), instalado na Rua da Carreira, n.º 100, 1.º Andar.

De acordo com a informação constante na página oficial do CCC-MADEIRA, este tem como incumbência “apoiar a transformação digital das organizações sob o ponto de vista de cibersegurança (na capacitação, nos processos, na tecnologia, na obtenção de financiamento e na operação diária), fomentar a colaboração e cooperação entre as várias entidades, ao nível regional e nacional, e finalmente promover o empreendedorismo e a criação de ecossistemas regionais de cibersegurança”.

O CCC-MADEIRA pretende apoiar até Março de 2026 cerca de 129 entidades, entre Pequenas e Médias Empresas (PMEs) e da Administração Pública local e regional.

Ainda neste âmbito, pelas 15 horas, Duarte Freitas presidirá à sessão de abertura da conferência ‘Madeira, a cibersegurança está mais perto’, no Museu da Eletricidade – ‘Casa da Luz’.

Igualmente em destaque, nesta terça-feira, as Jornadas Atlânticas de Turismo, arrancam, pelas 09 horas, no Auditório do Centro Cultural e de Congressos, do Porto Santo. O evento será composto por três painéis, com temas relacionados com o sector, onde cada um será apresentado por um convidado de cada município. Sazonalidade, Animação Turística e Comunicação do Destino, serão os temas debatidos sob a orientação do director do DIÁRIO de Notícias da Madeira, Ricardo Miguel Oliveira.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h00 Sessão Ordinária da Assembleia Municipal do Funchal, que se realizará no Auditório Bento Menni da Casa de Saúde Câmara Pestana.

09h15 O auditório do Centro Cultural John Dos Passos, na Ponta do Sol, acolhe o 'Seminário Autismo: do Saber à Acção'. Esta inciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação, encerra o ciclo de actividades dedicadas a assinalar o Dia Mundial de Consciencialização do Autismo, comemorado anualmente a 2 de Abril.

09h30 A Madeira Parques Empresariais (MPE) promove uma sessão de informação sobre as diversas linhas de financiamento dirigidas às empresas instaladas nos parques empresarias da Região, no Auditório do Laboratório de Metrologia da Madeira, no Parque Empresarial da Cancela.

10h00 A Escola Secundária Jaime Moniz, no Funchal, promove uma conferência sobre 'Migrações e a União Europeia', com as intervenções de Fernanda Cardoso, directora regional dos Assuntos Europeus, e de Sancho Gomes, director regional das Comunidades e Cooperação Externa.

10h30 A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, desloca-se ao Instituto de Emprego da Madeira.

12h00 A candidatura da AD – Coligação PSD/CDS às Eleições Legislativas Nacionais promove uma iniciativa política, junto à entrada do Porto do Funchal.

15h00 O secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, visita os serviços da Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE). Com esta deslocação, o governante recé-empossado pretende "conhecer e contactar as equipas de trabalho deste o serviço que assegura o cumprimento das normas legais que regulam o exercício da atividade económica na Região Autónoma da Madeira".

15h00 PAN Madeira realiza acção de campanha no Mercado de Câmara de Lobos (Vila).

16h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente na cerimónia de apresentação, pela ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação do programa ‘PhD Empresas’, que decorrerá no hotel Barceló, no Funchal.

19h15 Apresentação da candidatura do Juntos pelo Povo (JPP) à Assembleia da República, no Museu Casa da Luz, Funchal.

19h30 Evento de entrega de prémios da Apollo Resor, operador Escandinavo (que faz parte do Tour Operador DER Touristik Nordic), no Sentido Galosol, no Caniço.

CULTURA

A 4.ª Edição da Semana das Artes e Humanidade, que irá decorrer até 2 de Maio, prossegue esta terça-feira, na Universidade da Madeira.

Pelas 11 horas, o auditório do Jardim Municipal do Funchal acolhe a 3.ª edição do Jardim em Festa, com a adaptação da história ‘O Rouxinol do Imperador’, de Hans Christian Andersen.

Na Cultura, destaque também para o principal evento em Portugal dedicado ao cinema e à cultura italiana, que volta mais uma vez ao Funchal. A 18ª Festa do Cinema Italiano apresentará a sua programação a 29 e 30 de Abril no CCIF - Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

Hoje, pelas 15 horas, será apresentado o filme ‘Interdito a Cães e a Italianos’, de Alain Ughetto.

Às 20 horas, a consciência política é tratada na sessão oficial de abertura deste ciclo com ‘A Grande Ambição’, de Andrea Segre.

Às 18h45, há mais uma sessão FNAC Talks. Marla Jasmins, especialista em Terapia do Riso e desenvolvimento pessoal, será a oradora principal de mais uma conversa inspiradora, promovida pelo Funchal Agora Speakers, no auditório da FNAC Madeira (Madeira Shopping, Funchal). A sessão, intitulada "Realidades Invisíveis com Esclerose Múltipla”. A sessão é gratuita e aberta ao público em geral, sem necessidade de inscrição, mas está limitada à lotação do espaço.

No que toca à música, a partir das 21 horas, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta "mais um concerto extraordinário de música de câmara” com o Trio de Sopros 'Solistas OCM', a ter lugar no Hotel Royal Savoy, do Grupo Savoy Signature, no Funchal.

20h00 Espectáculo 'Coppélia ou A Rapariga dos Olhos de Esmalte', pela Companhia Nacional de Bailado, sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal.

20h30 Salão Nobre do Conservatório– Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode acolhe Concertos de Alunos, 'Evening of Classics' (Violino e piano).



DESPORTO

11h30 Realiza-se a conferência de imprensa 'Educação P'lo Desporto - Intergeracional', no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santa Cruz.

12h00 Tem lugar na sala de conferências do Estádio do Marítimo, a cerimónia de apresentação oficial do Torneio de Andebol Infantil 'Os Leõezinhos'.



EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 29 de abril, Dia Mundial da Dança, Dia da Imunologia e Dia Europeu da Solidariedade e Cooperação entre Gerações:

1429 - Joanne d'Arc entra na cidade de Orleães, França, reivindicando vitória sobre as forças inglesas.

1826 - D. Pedro IV de Portugal outorga a Carta Constitucional.

1838 - É inaugurado o Real Teatro do Salitre, em Lisboa, construído pelo arquiteto João Gomes Varela.

1848 -- O Papa Pio IX dissocia-se do Movimento Nacional italiano.

1870 - É inaugurada a estátua de D. Pedro IV, na Praça do Rossio, em Lisboa.

1884 - Nasce o médico, poeta e político Jaime Zuzarte Cortesão.

1885 - É inaugurado o Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo, mandado edificar pela Companhia Fomentadora Vianense, um grupo de personalidades vianenses.

1901 - Nasce Michinomiya Hirohito, Imperador do Japão.

1918 - O decreto-lei nº. 4166 emitido pelo Ministério do Interior -- Direção Geral de Administração Política e Civil e publicado no diário do Governo nº. 91/1918, determina que os serviços policiais e de segurança em todo o território da República fiquem subordinados a uma direção autónoma que funcionará no Ministério do Interior e que será denominada Direção-Geral da Segurança Pública.

1944 - Morre, com 93 anos, o antigo Presidente da República Bernardino Luís Machado Guimarães.

1945 - II Guerra Mundial. Holocausto. O 7.º Exército dos EUA liberta o campo de concentração nazi de Dachau.

1947 - A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa é invadida pela polícia de choque, numa tentativa de dominar os protestos dos estudantes à ditadura do Estado Novo.

1961 -- Criação da organização mundial de conservação da natureza WWF - World Wildlife Fund.

1980 -- Morre, aos 80 anos, o cineasta britânico Alfred Hitchcock, realizador de "Janela Indiscreta", "O Desconhecido do Norte-Expresso", "Os Pássaros" e "Chantagem".

1984 - Os nacionalistas da coligação catalã Convergência e União conquistam a maioria absoluta nas eleições para o parlamento regional.

1986 - Os Estados Unidos oferecem ajuda às autoridades soviéticas para controlo dos efeitos do acidente nuclear de Chernobyl.

1987 - O secretário-geral do PCP Álvaro Cunhal anuncia o termo da coligação eleitoral Aliança Povo Unido.

1991 -- Morre, aos 46 anos, o compositor e músico brasileiro Gonzaguinha, Luís Gonzaga Jr.

1992 - Eclodem tumultos raciais em Los Angeles, Estados Unidos, com a absolvição de quatro polícias brancos que espancaram um condutor negro, em 1991.

1996 - O ensaísta Eduardo Lourenço recebe o Prémio D. Dinis, da Fundação Casa de Mateus, pelo conjunto da obra.

- O filme "Corte de Cabelo", a primeira longa-metragem de Joaquim Sapinho, vence o Emerging Filmaker Award, em Chicago, Estados Unidos.

1997 - É criada, pelo Decreto-Lei n.º 104/97, emitido pelo Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território e publicado no Diário da República nº. 99/1997, a Rede Ferroviária Nacional - REFER, E.P. para a gestão da infraestrutura ferroviária.

- É assinada, por 88 países, a Convenção Internacional de Proibição de Armas Químicas.

2001 - A Adega Cooperativa de Vila Nova de Foz Côa, Guarda, retira do fundo do rio Côa as primeiras das 60.000 garrafas de vinho tinto, da colheita de 1997, envelhecido debaixo de água.

2002 - Morre, aos 100 anos, o decano dos jornalistas portugueses Fernando Pessa.

2003 - O Parlamento palestiniano aprova o nome de Mahmoud Abbas para primeiro-ministro da Autoridade Palestiniana.

2004 - A ministra de Estado e das Finanças, Manuela Ferreira Leite, aceita o pedido de demissão do diretor-geral dos Impostos, Armindo de Sousa Ribeiro. É substituído por Paulo Macedo, quadro do Banco Comercial Português.

2005 - O Grande Prémio Bial de Medicina é atribuído aos espanhóis Ignacio Javier Melero Bermejo, a Guillermo Daniel Mazzonlini e Jesus Maria Prieto Valtuena, pela investigação sobre o cancro.

2006 - O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Mariano Gago, preside ao lançamento da Iniciativa Nacional Grid, que permite a partilha de recursos computacionais independentemente das suas características e localização.

- O Chelsea, orientado pelo técnico português José Mourinho, garante o terceiro título de campeão inglês de futebol, segundo consecutivo.

2007 - Nasce em Madrid a segunda filha dos príncipes Felipe e Letizia de Espanha.

- Morre, com 94 anos, Octávio Frias de Oliveira, empresário brasileiro, proprietário do grupo editorial Folha e responsável pelo jornal "Folha de São Paulo", um dos principais jornais brasileiros.

2008 - A justiça chinesa condena a penas de prisão que vão de três anos a perpétua 17 tibetanos envolvidos nos motins de Lassa ocorridos a 14 de março, anuncia a agência oficial Nova China.

2009 - A televisão digital terrestre chega a 29 concelhos do país, entre eles Lisboa, Porto, Ponta Delgada, Funchal, Faro, Coimbra e Chaves.

2011 - O primeiro-ministro, José Sócrates, e a ministra do Ambiente, Dulce Pássaro, inauguram a Estação de Tratamento de Águas Residuais de Alcântara.

- O príncipe William, de 28 anos, segundo na linha de sucessão ao trono britânico, e Kate Middleton, de 29 anos, casam-se na Abadia de Westminster, em Londres.

- Morre, com 63 anos, o jornalista David Lopes Ramos, um dos mais respeitados críticos de gastronomia e vinhos do país.

- Morre, aos 99 anos, escritor argentino Ernesto Sábato. Galardoado com o Premio Literário Cervantes em 1984 e presidiu, em 1984 à Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas (Conadep), criada para acompanhar os casos de assassinatos na ditadura militar argentina dos anos 1970 e 1980.

2012 - O FC Barcelona é campeão europeu pela primeira vez (na primeira presença na "final four" da competição), ao vencer na final da UEFA Futsal Cup o Dínamo Moscovo por 3-1.

2014 - Morre, com 71 anos, Bob Hoskins, ator britânico e famoso detetive do filme "Quem tramou Roger Rabbit?" (1988).

2015 - O relatório final da comissão de inquérito à gestão do BES e do Grupo Espírito Santo acentua reparos à atuação do Banco de Portugal, dizendo, por exemplo, que a intervenção da entidade foi tardia e pouco eficaz.

- Sistema de vigilância epidemiológica no Brasil deteta o surto de Zika.

2016 - O administrador de Gorongosa, centro de Moçambique, desmente a existência de uma vala comum no distrito, contrariando o relato de um grupo de camponeses que asseguraram à Lusa terem observado dezenas de corpos depositados no local.

2017 - No primeiro Conselho Europeu formalmente com formato a 27, os líderes europeus adotam, em Bruxelas, as grandes linhas orientadoras para as negociações com Londres com vista à concretização da saída do Reino Unido do bloco europeu.

- O internacional português Ricardinho é eleito pela quarta vez o melhor jogador de futsal do mundo pelo Futsalplanet.

- Morre, aos 73 anos, o cronista Nuno Brederode dos Santos, Prémio Gazeta Crónica, do Clube de Jornalistas, em 1990. Fez a sua vida profissional no Instituto de Participações do Estado, filiou-se no Partido Socialista em 1977 e foi conselheiro político do Presidente da República Jorge Sampaio, entre 1996 e 2006.

2018 - O surfista brasileiro Rodrigo Koxa conquista o recorde mundial para a maior onda surfada na Nazaré (24,38 metros), em novembro de 2017, segundo os prémios de ondas gigantes atribuídos pela Liga Mundial de Surf (WSL).

- Morre, aos 88 anos, Luis García Meza, ex-ditador boliviano.

2019 - O FC Porto é a primeira equipa portuguesa a conquistar a UEFA Youth League em futebol, ao derrotar na final, disputada em Nyon, na Suíça, os ingleses do Chelsea por 3-1.

- Morre, aos 83 anos, Steve Chalmers, ex-futebolista escocês do Celtic que marcou o golo da vitória na final da Taça dos Campeões Europeus de 1967.

2020 - As federações de andebol, basquetebol, hóquei em patins e voleibol cancelam as respetivas competições nacionais, sem títulos e descidas de divisão, devido à covid-19.

- Morre, aos 79 anos, Germano Celant, curador e crítico italiano, fundador da "Arte Povera" ("Arte Pobre"), diretor da Bienal de Arte de Veneza em 1976 e 1997.

- Morre, com 72 anos, Trevor Cherry, futebolista inglês que se notabilizou no Leeds United na década de 1970.

- Morre, aos 53 anos, Irrfan Khan, ator indiano, participou em filmes como "Quem quer ser bilionário?" e "A vida de Pi".

- Morre, com 87 anos, Denis Goldberg, ativista 'anti-apartheid' e companheiro de Nelson Mandela na luta contra o regime segregacionista na África do Sul.

- Morre, aos 80 anos, Janis Jusis, lançador de dardo letão, campeão olímpico em 1968, na Cidade do México.

- Morre, aos 90 anos, Ji Chaozhu, diplomata chinês, tradutor de Mao Zedong e Deng Xiaoping. Foi vice-secretário-geral das Nações Unidas (ONU).

2022 - A judoca Catarina Costa conquista a medalha de prata nos Europeus de Sófia, Bulgária.

2023 - A AJM/FC Porto conquista o seu terceiro título consecutivo de campeã nacional feminina de voleibol, ao vencer em casa o Sporting por 3-0, no terceiro jogo da final, que também fechou com 3-0.

2024 - A administração da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, liderada por Ana Jorge, é exonerada "com efeitos imediatos". Governo justifica a decisão por a equipa "se ter revelado incapaz de enfrentar os graves problemas financeiros e operacionais da instituição".

- Morre, aos 88 anos, Sérgio Ribeiro, antigo deputado e eurodeputado do PCP. Participou no 2.º Congresso Republicano de Aveiro em 1969 e fez parte da Comissão Nacional do 3.º Congresso da Oposição Democrática, realizado em 1973 em Aveiro.

PENSAMENTO DO DIA

Só tem convicções aquele que não aprofundou nada E. M. Cioran (1911-95), escritor francês de origem romena

Este é o centésimo vigésimo dia do ano. Faltam 246 dias para o termo de 2025.