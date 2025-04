Trio de Sopros "Solistas OCM” actua amanhã no Royal Savoy

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta amanhã, terça-feira, 29 de Abril, a partir das 21h00, "mais um concerto extraordinário de música de câmara com o Trio de Sopros 'Solistas OCM'. Trata-se de um concerto integrado nesta Temporada de Música de Câmara, a ter lugar num espaço de um dos nobres parceiros da nossa atividade, o Hotel Royal Savoy, do Grupo Savoy Signature", apresenta o seu director artístico.

Norberto Gomes salienta que "o recital do Trio de Sopros 'Solistas OCM', com flauta transversal, clarinete e fagote é, assumidamente, desafiante para Carlos Cascales, Francisco Loreto e Tatiana Martins, respetivamente, que nos irão presentear com um programa tecnicamente exigente e de um valor musical excecional", assegura.

Assim, "neste recital serão interpretadas obras que levarão os espetadores a fazerem uma viagem pelo período clássico e romântico através das inspiradas obras de Mozart, com 'Divertimento', e de Kaspar Kummer, com 'Trio Op. 32', e do francês François Devienne, com o 'Trio Op. 61', onde a conjugação destes três instrumentos irão encantar pela qualidade da escrita musical das obras e pela refinada interpretação", insta. "É através desta proposta musical que Carlos Cascales na flauta transversal, Francisco Loreto no clarinete e Tatiana Martins no fagote, músicos pertencentes à estrutura artística da Orquestra Clássica da Madeira, irão demonstrar ao público as suas excelentes capacidades técnicas e artísticas".

O responsável lembra que "A Música é o nosso Património" e "é com este património que queremos partilhar com o nosso público as belas e extraordinárias criações proporcionando-lhes experiências sonoras de beleza e de estética, onde a música através do som irá sensibilizar o lado emocional e racional".

Sendo, assim, "este é mais um concerto especial a ser apresentado num espaço que muito respeitamos e estamos profundamente gratos, pela oportunidade e pela parceria. Um espaço onde os nossos músicos podem partilhar com o público a solidez da sua formação e as possibilidades técnicas e sonoras dos seus instrumentos. Uma parceria que tem permitido receber os nossos convidados, maestros e solistas, com a dignidade que merecem e, por outro lado, tem possibilitado ao nosso público usufruir da hospitalidade deste magnífico espaço", afirma Norberto Gomes.

O convite ao público OCM está feito para que, após o jantar, "venha passar um agradável serão com o belo repertório proposto pelo Trio de Sopros 'Solistas OCM' no Hotel Royal Savoy, localizado numa belíssima parcela da orla marítima, sobranceira à baía do Funchal, onde se conjugam a hospitalidade e as performances dos talentos". Os bilhetes custam 20€ (com desconto para crianças e jovens), sendo a venda exclusiva na recepção do próprio Hotel Royal Savoy.