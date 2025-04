Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Público:

- "Guerra na Europa. EUA admitem desistir da paz na Ucrânia: 'Temos de seguir em frente'"

- "Só metade dos estrangeiros residentes estão inscritos em centros de saúde"

- "Parlamento. Funcionários da AR com regras mais flexíveis para prendas"

- "Arbitragem. Tribunais de Consumo são eficazes, mas desconhecidos"

- "Inês Sousa Real. 'Não há partido mais ideológico do que o PAN'"

- "Saúde. Robôs cirúrgicos explodem em Portugal à boleia do PRR"

- "Viagens. Egito: navegar o Nilo à boleia dos faraós"

- "Minecraft. Como um jogo virou fenómeno de cinema comunitário"

- "Retratos. Jovens queer que desistiram da Igreja"

Jornal de Notícias:

- "Centenas de doentes 'fogem' das urgências dos hospitais"

- "Burla. Sorteio privatizado por ex-combatentes valia meio milhão por ano"

- "Santo Tirso. Pedreira clandestina em reserva ecológica"

- "Região Centro. Proposta nova autoestrada entre Coimbra e Viseu"

- "Ciência. Centros sem financiamento integram 700 investigadores"

- "F.C. Porto 2-1 Famalicão. Sporting 3-1 Moreirense. O mágico e o matador. Rodrigo Mora deu duas pinceladas de classe num dia cinzento. Gyokeres fez um hat trick e já tem 47 golos esta época"

- "Ataque. 'Número 10' e extremos em vias de extinção no futebol. Jovem médio dos azuis e brancos é um caso raro na Liga"

- "Árbitros com câmaras e novas regras no mundial de clubes"

- "Páscoa no Porto com muitos espanhóis e pouco negócio. Comerciantes à espera de maio e do poder de compra dos turistas americanos"

- "Viciados no jogo são sobretudo homens e cada vez mais jovens. Listas de espera para tratamento são longas"

Correio da Manhã

- "Suspeita de matar idoso foge para o Brasil. Mulher explorava lar ilegal com marido na Apúlia, Esposende"

-"Espinho. Gravação denuncia esquema para sacar dinheiro à câmara"

- "Vizela. Autarca do PS investigado por violência doméstica"

- "Incidente na A1. Homem morre ao saltar de ambulância"

- "14 anos por matar o primo"

- "Mão pesada para a agressões a polícias e bombeiros"

- "Choque pela morte de Nuno Guerreiro"

- "Sporting-Moreirense (3-1). Espetáculo Gyokeres"

- "FC Porto-Famalicão (2-1). Rodrigo Mora ao estilo de Messi"

- "V. Guimarães-Benfica. 'Félix e Bernardo são símbolos do clube' [Bruno Laje]"

A Bola:

- " Sporting 3 -- Moreirense 1. Mais um 'hat trick' de Gyokeres segura liderança leonina. Alguém o vai parar?"

- "FC Porto 2 -- Famalicão 1. Menino prodígio anda com o dragão ao colo. Mais dois golos de antologia de Rodrigo Mora, 17 anos. 'Desfrutem dele'. Martin Anselmi"

- "V.Guimarães-Benfica. Laje 'finta' arbitragens e reforços. 'Quero que imaginem o sabor da vitória'. Luís Freire"

- "Futebol Feminino. 'Palavra que define plantel é caráter'. Filipa Patão. Treinadora campeã nacional elogia a equipa"

- "Liga Portugal Betclic. Axadrezados 'passam a lanterna' aos algarvios. Rio Ave-Santa Clara 1-1. Farense-Boavista 0-1"

- "Voleibol. Benfica bate Sporting no primeiro jogo da final do campeonato"

O Jogo:

- "FC Porto 2 -- Famalicão 1. Sporting 3 -- Moreirense 1. Suspeitos do Costume. Português dá magia à vitória portista e sueco arrasa para isolar leões na liderança. Gyokeres. 'Londres? Gosto de Lisboa'. Mora 'Não estou a conduzir a equipa'. Martin Anselmi. 'Rodrigo vai no caminho correto'. Rui Borges. 'Que todos continuem a acreditar'"

- "V. Guimarães -- Benfica. Encarnados jogam no castelo apertados por todos os lados. Teste de fogo. Bruno Laje. 'Temos a motivação em alta'. Luís Freire. 'A nossa pressão é positiva'"

- "Estoril-Braga. Carlos Carvalhal só pensa em ganhar. 'Zero conversas com o presidente'"

- "Farense-Boavista 0-1"

- "Rio Ave-Santa Clara 1-1"

- "Ciclismo. Ivo Oliveira e Morgado fantásticos. Um brilhou em Itália, outro fez pódio na Bélgica"

Record

- "Sporting--Moreirense. Tryokeres. Sueco segura leão no topo e pressiona Benfica"

- "Podíamos ter marcado mais' [Rui Borges]

- "Anselmi e o prodígio. 'Desfrutem dele'"

- "FC Porto-Famalicão. Dragão mora no pódio"

- "V.Guimarães-Benfica. 'Importante é motivar os meus jogadores' [Bruno Laje]"

- "Voleibol. Águias entram a vencer. Benfica-Sporting (3-1)"