Saiba o que hoje é notícia

O Papa tem estado parcialmente afastado das celebrações da Semana Santa para recuperar de uma pneumonia, mas desconhece-se se fará o discurso "Urbi et Orbi" ("à cidade e ao mundo") e a bênção após a missa no Domingo de Páscoa.

Francisco delegou as exigentes celebrações litúrgicas da Semana Santa a cardeais cuidadosamente selecionados, mas o Vaticano diz que o próprio Papa compôs as meditações que foram lidas em voz alta por outros durante a procissão da Via Sacra na sexta-feira à noite no Coliseu de Roma.

Normalmente, o Papa faz um discurso, por vezes longo, sobre o estado do mundo na galeria de São Pedro e, em seguida, concede uma bênção especial aos fiéis na praça, em baixo. Em teoria, outra pessoa poderá ler o discurso enquanto Francisco dará a bênção.

O Papa foi internado no Gemelli a 14 de fevereiro com uma bronquite que, rapidamente, evoluiu para um caso de pneumonia dupla, com risco de vida.

Após a 'alta hospitalar', a 23 de março, os médicos prescreveram dois meses de convalescença, com terapias respiratória e física diárias, adiantando que, com o tempo, deverá ser capaz de retomar as atividades normais.

Hoje, também é notícia:

PAÍS

O Projecto Ruído-Associação Juvenil, membro da Direção do Conselho Nacional de Juventude, realiza hoje em Lisboa, junto a um centro comercial, uma ação de solidariedade para com os trabalhadores estafetas.

Segundo a organização, à tarde serão lidas um conjunto de intervenções e recolhidos testemunhos, numa iniciativa que pretende contribuir para a humanização destes trabalhadores e expor um conjunto de problemas que "afetam milhares que vivem e trabalham em Portugal".

A iniciativa, ainda segundo o Projeto Ruído, pretende denunciar as condições de trabalho destes trabalhadores, que faça chuva o sol, percorrem, de malas às costas, as cidades, "muitas vezes a troco de meia dúzia de cêntimos por quilómetro, sem qualquer tipo de proteção em caso de acidente ou doença, sua ou de familiares".