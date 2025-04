Seminário sobre autismo no Centro Cultural John dos Passos

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação, organiza esta terça-feira, 29 de Abril, o 'Seminário Autismo: do Saber à Acção', pelas 9h15, no auditório do Centro Cultural John Dos Passos, na Ponta do Sol.

Este seminário encerra um conjunto de actividades desenvolvidas pelo Centro de Recursos Educativos Especializados (CREE) Ribeira Brava/Ponta do Sol, Núcleos da Calheta e São Vicente e Porto Moniz, da referida Direção Regional, que no âmbito das suas atribuições e áreas geográficas de intervenção, dinamizaram, ao longo do mês de Abril, várias actividades com o propósito de assinalar o Dia Mundial de Consciencialização do Autismo, assinalado anualmente, pela Organização das Nações Unidas, a 2 de Abril.

A celebração do Dia Mundial de Consciencialização do Autismo é uma oportunidade para refletir sobre os progressos alcançados e os desafios que ainda persistem na construção de uma sociedade inclusiva. Apesar dos avanços legislativos, como o Decreto-Lei nº 54/2018 na sua redação actual e na adaptação à Região com o Decreto Legislativo Regional 11/2020/M, e das iniciativas educativas, como o Centro de Aprendizagem e Apoio (CAA), ainda há um caminho a percorrer para que a inclusão seja uma realidade efetiva.

Nesta senda, este evento, que conta com a participação de profissionais da RAM de diferentes áreas, tem como principal objectivo sensibilizar a população escolar e a comunidade em geral, para a Perturbação do Espectro do Autismo (PEA), promovendo a compreensão, a aceitação e a inclusão das pessoas com esta perturbação.

A sessão de abertura contará com a presença do director regional de Educação, Marco Gomes, e da directora de Serviços de Educação Especial, Glória Gonçalves, entre outras entidades.