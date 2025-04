Madeira Parques explica linhas de financiamento aos empresários

A Madeira Parques Empresariais (MPE) promove, na próxima terça-feira, dia 29 de Abril, uma sessão de informação sobre as diversas linhas de financiamento dirigidas às empresas instaladas nos parques empresarias da Região.

A acção de esclarecimento tem lugar, pelas 9h30, no Auditório do Laboratório de Metrologia da Madeira, no Parque Empresarial da Cancela, e tem o apoio dos especialistas do Banco Santander Totta e do Grupo Crédito Agrícola.

Criada em 2001, a MPE é responsável pela gestão, exploração e promoção dos 11 parques empresariais da Região: Calheta, Camacha, Câmara de Lobos, Cancela, Machico, Porto Moniz, Porto Santo, Ribeira Brava, Santana, São Vicente e Zona Oeste.

As 237 empresas sediadas nestes parques empresariais dão emprego 2.246 pessoas.

A Madeira Parques Empresariais fechou o ano de 2024 com uma taxa de ocupação de 80,23%, mais 3,5% em relação a 2023.