Morte do 'Papa do povo' em destaque na imprensa nacional

Correio da Manhã:

- "O papa da igreja para 'todos, todos, todos'. Sumo pontífice morre aos 88 anos"

- "Francisco vítima de AVC"

- "Juros da casa baixam para mínimo de 22 meses"

- "Reforço de meios. Mais dinheiro no combate aos fogos"

- "Pedro Nuno decide. PS afasta autarca investigado por violência doméstica"

- "Desde ontem. Sardinha miúda na reabertura da época da pesca"

- "Esta semana. Trump quer acordo entre Rússia e Ucrânia"

- "Economia. Nobel alerta Portugal para impacto das tarifas"

- "Rio Ave-Sporting. Rui Borges provoca Benfica com amarelos"

- "Benfica. Águia quer agarrar Florentino"

- "FC Porto. Super Dragões ameaçam jogadores após noitada"

Diário de Notícias:

- "Papa Francisco 1936-2025. 'Todos, todos, todos'"

- "Legislativas. Sul e ilhas: entre a reconquista, milhares de votos desperdiçados e uma possível surpresa"

- "Estados Unidos. Pete Hegseth pode ser a primeira baixa de Trump?"

- "Conferência DN. Defesa e a Nova Ordem Mundial -- Onde estamos, o que temos e do que precisamos"

- "Liberdade. Krugman: 'Será que viriam turistas e investidores se Portugal fosse fascista?'"

- "Teatro. Os Lusíadas em 13 horas: um 'freakshow' admite quem lhe dá voz"

Público:

- "1936-2025. Francisco. O Papa favorito do povo e dos ateus"

Jornal de Notícias:

- "1936-2025. Papa Francisco. A semente da revolução"

- "Chefe da Igreja Católica e motor de uma transformação espiritual morreu aos 88 anos, de madrugada, vítima de um AVC"

- "Tudo sobre o perfil de um reformador que travou batalhas em defesa da Mulher e dos homossexuais e contra a pedofilia"

- "A escolha do próximo Sumo Pontífice e o percurso dos quatro cardeais portugueses na linha de sucessão"

i:

- "iluminado"

- "Papa Francisco. 1936-2025"

- "O adeus ao Papa de todas as estreias"

- "O pontificado em imagens"

- "Quais são os protocolos quando morre o líder da Igreja"

- "Poderá o cardeal Tolentino ser o próximo Papa?"

Negócios:

- "Ataque da Administração Trump à Reserva Federal ameaça dólar"

- "Papa Francisco 1936-2025. O homem que nos lembrava que 'esta economia mata'"

- "Floresta. Navigator critica inação de Portugal e aposta em Espanha"

- "Paul Krugman, economista. Portugal está 'mais exposto' às tarifas dos Estados Unidos"

- "Patrões querem que casa substitua mais de 12% do salário mínimo"

- "Habitação. Queda dos juros ainda só anula 1/4 do aumento"

- "Radar África. China vê cenário de crise em Angola"

- "Comércio. Voltar a ter IVA Zero 'faz todo o sentido'"

Jornal Económico:

- "1936-2025. Francisco, o 'Papa do povo'"

- "Governo decreta três dias de luto nacional"

- "Krugman critica Trump por estar no 'epicentro do caos global'"

- "EUA e Índia negoceiam tarifas"

- "Exportações da Coreia do Sul já estão a cair 5,2%"

- "Os novos bilionários: Schwarzenegger e Springsteen entram na lista da Forbes"

- "'Gostaria que o grupo continuasse uma empresa familiar nas próximas décadas'. Rita Nabeiro, administradora do Grupo Nabeiro"

- "As tendências do mercado de trabalho em Portugal: IA e requalificação de talento"

- "CIP vai reunir-se com líderes de partidos para conhecer programas económicos"

Record:

- "Dragão a farra e fogo. Quatro jogadores com processos disciplinares após noitada"

- "Festa de aniversário de Otávio prolongou-se até às 4 da manhã. Tiago Djaló, William Gomes e Martim Fernandes também terão de responder à SAD"

- "Rio Ave-Sporting. Rui Borges em alerta máximo"

- "Boavista. Bessa às escuras antes do leão. Eletricidade cortada por falta de pagamento"

- "Benfica. Di María sem lesão muscular"

- "Francisco 1936-2025. Adeus ao papa que quis unir o mundo do futebol"

O Jogo:

- "FC Porto. Processados e ponto final. Quatro jogadores deixaram festa de aniversário de Otávio já de madrugada"

- "Tiago Djaló não treinou ontem e deve voltar de imediato à Juventus. Além dos centrais, também William Gomes e Martim Fernandes são alvo de processo disciplinar"

- "Em Foco. Francisco, o Papa que amava o futebol. Escolhido para liderar a Igreja Católica em 2013, morreu ontem com 88 anos"

- "Rio Ave-Sporting. 'É punível ao nível das regras'. Rui Borges comenta os amarelos a Florentino e Di María na antevisão da Taça"

- "Morita é hipótese para o Bessa"

- "Benfica. Angelito vai ao dérbi. Argentino saiu lesionado de Guimarães, mas estará apto para o jogo com o rival de Lisboa"

- "Empréstimo obrigacionista sobe para 55MEuro"

- "Boavista. Corte de eletricidade por falta de pagamento. Receção aos leões está em risco"

A Bola:

- "Dahl é aposta. Compra do passe do sueco negociada com a Roma. Opção válida até junho, mas Benfica não quer perder tempo"

- "Di María está apto para a reta final"

- "Taça de Portugal. Meias-finais. Segunda mão. Rio Ave-Sporting. Leão tenta segurar bilhete para a final e prefere jogá-la no Jamor"

- "'No futebol não há impossíveis'. Petit (treinador do Rio Ave)"

- "Edwards rende 10 milhões de euros"

- "FC Porto. Noitada origina processo disciplinar a quatro jogadores. Djaló (pode sair já), Otávio, William Gomes e Martim Fernandes acusados de infringir regulamento disciplinar. Apanhados por adeptos a sair de um bar às 4h da madrugada"

- "Sociedade. Morreu o Papa que adorava futebol. Francisco (Jorge Mario Bergoglio) 1936-2025"