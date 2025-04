Saiba o que hoje é notícia

A primeira congregação de cardeais realiza-se hoje para confirmar os primeiros pormenores das cerimónias fúnebres do Papa Francisco, que morreu segunda-feira aos 88 anos, e do processo de sucessão do pontífice.

Com a morte do Papa, o Vaticano entrou no período de Sede Vacante, liderada pelo cardeal camerlengo Kevin Farrell, até que seja eleito um sucessor de Francisco no conclave.

As congregações de cardeais vão ser lideradas pelo cardeal decano, o italiano Giovanni Battista Re, e na primeira será estipulada a liturgia fúnebre.

O corpo do Papa Francisco deverá ser transferido, na quarta-feira de manhã, para a Basílica de São Pedro, para que os fiéis possam rezar diante dos restos mortais, segundo o Vaticano.

A Constituição apostólica "Universi Dominici gregis", de São João Paulo II, determina que as exéquias são ser celebradas durante nove dias consecutivos e a sepultura deve ter lugar, "salvo razões especiais, entre o quarto e o sexto dia após a morte".

O conclave, durante o qual os 135 cardeais eleitores (com menos de 80 anos), vão escolher o futuro papa, deve realizar-se o mais tardar 20 dias após o funeral.

Portugal tem, pela primeira vez desde que o colégio cardinalício foi criado, quatro cardeais eleitores no conclave que irá escolher o sucessor de Francisco: António Marto, Américo Aguiar, Manuel Clemente e Tolentino de Mendonça.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O historiador José Mattoso (1933-2023), que protagonizou uma renovação na historiografia nacional e na gestão dos arquivos, é homenageado numa exposição que abre hoje, na Torre do Tombo, em Lisboa.

A exposição, que ficará aberta ao público até 27 de junho, está organizada em dois núcleos principais: "Fazer História" e "Repensar o Arquivo", que se relaciona com o espaço onde está instalada.

A equipa de curadoria da exposição é composta por Amélia Aguiar Andrade, Bernardo de Vasconcelos e Sousa, João Luís Fontes e Luís Filipe Oliveira.

DESPORTO

O Sporting procura confirmar a 31.ª final da Taça de Portugal de futebol da sua história, na deslocação a Paços de Ferreira, casa emprestada do Rio Ave, com uma vantagem de 2-0 obtida na primeira mão das meias-finais.

Na Mata Real, o Sporting vai procurar manter-se na corrida a uma 18.ª Taça, perante um Rio Ave que nunca ganhou a prova, mas já esteve duas vezes no Jamor, em 1984 e 2014.

Em 03 de abril, o Sporting ganhou vantagem na corrida ao jogo decisivo graças aos golos marcados pelo moçambicano Geny Catamo, aos 12 minutos, e o sueco Viktor Gyökeres, aos 45+1, de grande penalidade.

O Estádio da Mata Real, em Paços de Ferreira, tem sido a casa do Rio Ave desde março devido aos danos provocados pela depressão Martinho no estádio dos Arcos, em Vila do Conde.

O encontro está agendado para as 20:45 e será precedido de uma minuto de silêncio em memória do Papa Francisco, que faleceu na segunda-feira aos 88 anos de idade.

Na quarta-feira, no outro duelo das meias-finais, o Benfica recebe o Tirsense, a primeira equipa do quarto escalão a atingir as 'meias' da Taça de Portugal, depois do triunfo por 5-0 na primeira mão, em Barcelos.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O parlamento moçambicano retoma hoje as sessões plenárias, indo debater, até 02 de maio, questões como a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, o Programa Quinquenal do Governo e a eleição de membros do Conselho de Estado.

Segundo a Estratégia Nacional de Desenvolvimento (ENDE) 2025-2044, que vai a debate na quarta-feira, o Governo já identificou necessidades de financiamento de 300 mil milhões de euros para implementar os cinco pilares prioritários definidos no documento para atingir a meta de quase 10% de crescimento económico.

A escolha dos membros do Conselho do Estado moçambicano volta também à agenda do parlamento.

De acordo com a Constituição da República, perspetiva-se a indicação de Venâncio Mondlane, que foi o segundo candidato presidencial mais votado em outubro, mas que não reconhece os resultados eleitorais, que deram a vitória a Daniel Chapo, empossado quinto Presidente da República em 15 de janeiro.

A Assembleia da República vai também debater o Programa Quinquenal do Governo 2025-2029, incluindo a apreciação da proposta do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado para 2025.

SOCIEDADE

As matrículas das crianças que em setembro vão para o pré-escolar ou para o 1.º ano de escolaridade começam hoje e terminam no final de maio, sendo as colocações conhecidas a 01 de julho.

A matrícula no primeiro ano do ensino básico é obrigatória para todas as crianças que completem seis anos até 15 de setembro, mas é possível matricular também as que completam os seis anos mais tarde apesar de estas ficarem condicionadas à existência de vaga.

Também para o pré-escolar poderá não haver escolas para todos. O Governo anunciou este mês a abertura de concursos para mais cinco mil vagas, mas um levantamento recente tinha revelado que eram precisas cerca de dez mil vagas para dar resposta a todas as necessidades.

***

Os 113 novos inspetores da Polícia Judiciária tomam hoje posse numa cerimónia presidida pela ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice.

Estes novos elementos da PJ, que integram o 46.º Curso de Formação de Inspetores, frequentaram nove meses de formação no Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais

A PJ refere que a passagem por seis exigentes provas eliminatórias ditou que apenas 5% dos 2.863 candidatos conseguissem ser apurados, tendo todos os novos inspetores uma licenciatura, dos quais 30% mestrados e um doutoramento.

Neste curso, a PJ apostou no recrutamento pela diversidade, nomeadamente académica, com candidatos oriundos de 50 licenciaturas diferentes e apena um quinto licenciado em Direito.

***

O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) convocou uma greve para a prisão feminina de Tires, entre hoje e 31 de maio, para exigir mais segurança e o regresso do chefe principal afastado pela direção.

Segundo o sindicato, a greve visa exigir junto da direção de Tires "a implementação de normas e segurança e o regresso do chefe principal" das guardas, afastado daquela prisão durante o mês de março, por divergências com a atual diretora, Lígia Rebelo.

Os serviços mínimos propostos pelo sindicato preveem diligências sempre que esteja em causa a liberdade ou vida dos reclusos, mas impede atividades de trabalho e limita as visitas a uma por semana, mas a decisão será ainda tomada pelo tribunal arbitral.

O sindicato, que promoveu um abaixo-assinado entre as guardas de Tires para exigir o regresso do chefe principal, que regressou ao estabelecimento da Carregueira, conta com 70% do efetivo de Tires entre os subscritores.