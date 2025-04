CNF em destaque no Torneio Internacional de Katas

O Clube Naval do Funchal (CNF) marcou presença, no passado dia 19 de Abril, no Torneio Internacional de Katas de Torres Novas, que contou com a participação de equipas provenientes de Espanha, França e de diversos clubes de várias regiões de Portugal.

A dupla Marco Borges e José Abreu, que competiu nas disciplinas de Nage-no-kata (formas de projeção) e Katame-no-kata (formas de controlo), sendo que na prova de Nage-no-kata, a parelha conquistou um honroso 5.º lugar, sendo a segunda melhor equipa portuguesa em competição. Já em Katame-no-kata, os atletas navalistas subiram ao pódio, alcançando um meritório 2.º lugar, demonstrando consistência e elevado nível técnico.

De referir que esta participação serviu de preparação para o Campeonato Nacional de Katas, que se realiza já no próximo fim de semana, a 27 de Abril, e onde o CNF espera uma excelente prestação por parte da mesma dupla.

O CNF esteve ainda representado pelo juiz internacional César Nicola, reforçando assim a presença do clube não só na vertente competitiva, mas também ao nível da arbitragem.