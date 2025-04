Conselho de Ministros vai reunir-se pouco depois das 13 horas na residência oficial

O Conselho de Ministros vai reunir-se pouco depois das 13:00 na residência oficial do primeiro-ministro, presidido por Luís Montenegro, informou fonte oficial do Governo.

Esta reunião extraordinária, prevista para dentro de "20 minutos", deve-se a um corte do abastecimento elétrico que, desde as 11:30, afeta Portugal de Norte e Sul e vários países europeus.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, tinha dito à Lusa antes que o Governo criou um grupo de trabalho para acompanhar o apagão apontou que o problema "terá tido origem" fora de Portugal.

"Terá sido, aparentemente, um problema na rede de transporte, cuja razão ainda está a ser identificada, aparentemente, em Espanha", disse à Lusa o ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

O ministro disse ainda que o Governo está a trabalhar, em conjunto com agentes públicos e privados, para "o mais rapidamente possível" retomar a situação de normalidade no fornecimento de energia, embora sem apontar prazo.

"O Governo está a trabalhar em conjunto num grupo de acompanhamento que foi imediatamente acionado. Trata-se de um problema de interrupção de energia que estará a afetar muitos países da Europa, terá tido origem na rede de transporte e é um problema de origem exterior a Portugal", afirmou.

A primeira prioridade do Governo é, "em conjunto com as várias autoridades nacionais e as empresas prestadoras dos serviços essenciais", assegurar "uma retoma o mais rápida possível do fornecimento de energia elétrica em Portugal".

"Segundo, assegurar a continuidade ou a mínima disrupção possível nos serviços públicos, em particular nos mais essenciais e nas infraestruturas críticas. Estamos, obviamente, em contacto com todos estes serviços e entidades que as coordenam", afirmou.

Finalmente, prosseguiu Leitão Amaro, o Governo está também empenhado em "garantir a ordem pública".