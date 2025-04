Ministro do Irão desloca-se à China esta terça-feira

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, viaja para a China esta terça-feira, anunciou hoje o Governo do Irão, antes das novas negociações sobre um acordo nuclear entre Teerão e Washington que acontecem nos próximos dias.

"O Ministro dos Negócios Estrangeiros viajará para a China amanhã [terça-feira]", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmaïl Baghaï, numa conferência de imprensa semanal, sem fornecer mais detalhes de imediato.

Araghchi já tinha visitado a China em dezembro.

A China é um dos países signatários do acordo nuclear internacional concluído em 2015 com o Irão, mas que foi abandonado após a decisão dos Estados Unidos de se retirarem daquele pacto três anos depois, sob a primeira Presidência de Donald Trump.

Três outros membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - França, Reino Unido e Rússia - além da Alemanha e da União Europeia (UE) são também signatários do acordo.

O acordo previa o levantamento das sanções internacionais contra o Irão em troca da supervisão do seu programa nuclear pela Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).

Desde que regressou à Casa Branca, em janeiro, Trump instou o Irão a negociar um novo texto, mas ameaçou Teerão com uma ação militar se a diplomacia falhasse.

Abbas Araghchi deverá participar numa nova ronda de negociações no sábado, sob mediação de Omã, com o enviado dos EUA para o Médio Oriente, Steve Witkoff, de acordo com a diplomacia iraniana.

Em 2021, a China assinou um acordo estratégico abrangente de 25 anos com o Irão. Esta importante parceria abrange áreas tão diversas como a energia, a segurança, as infraestruturas e as comunicações.