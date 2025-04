Projecto 'A Quinta Vai à Escola' quer levar a natureza até às crianças

A Quinta da Caldeira, na Camacha, acaba de anunciar o lançamento de um novo projecto educativo denominado "A Quinta Vai à Escola", que tem por objectivo "levar a natureza até às crianças, mesmo dentro do ambiente escolar".

E explica: "Este projeto surge da necessidade identificada junto de várias instituições escolares, que, por limitações logísticas ou de transporte, têm dificuldade em deslocar os seus alunos até à Quinta da Caldeira para desenvolver as atividades ali propostas. Para garantir que todas as crianças possam beneficiar da ligação com o mundo natural e com os animais, decidimos inverter a dinâmica: somos nós que vamos até às escolas."

O projecto é "baseado na metodologia Forest School e na ludoterapia com animais" e "tem como principais objetivos criar bigações significativas com a natureza, mesmo em contexto urbano, estimular a curiosidade e a exploração através da experiência direta, apoiar os conteúdos curriculares de forma prática e sensorial e promover o respeito pelos seres vivos e pelo meio ambiente. A vertente pedagógica está presente em todas as atividades, que são cuidadosamente planeadas com o intuito de promover o desenvolvimento global da criança", realça.

Entre as actividades a desenvolver estão "a interação com pequenos animais – com foco no cuidado, limpeza e alimentação –, a criação de uma mini-horta escolar e a construção de elementos com materiais naturais da floresta, proporcionando momentos de aprendizagem ativa, lúdica e envolvente".

Com este projecto "A Quinta Vai à Escola", a entidade reforça o seu "compromisso com uma educação mais próxima da natureza, inclusiva e acessível a todas as crianças, promovendo o bem-estar, a aprendizagem ativa e o desenvolvimento de competências fundamentais desde a infância" e, paralelamente, "as atividades propostas favorecem também o desenvolvimento da integração sensorial, uma vez que envolvem estímulos táteis, visuais, auditivos e olfativos, que contribuem para a regulação emocional e o equilíbrio sensorial das crianças. Esta abordagem torna-se particularmente relevante para alunos com necessidades educativas especiais, criando experiências de aprendizagem mais significativas, completas e ajustadas à diversidade", acrescenta.

Para mais informações ou marcações, poderá ser usado o contacto: [email protected].