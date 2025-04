Rússia envia ministra da Cultura ao funeral de Francisco

A Rússia será representada no funeral do papa Francisco, no sábado, no Vaticano, pela ministra da Cultura, Olga Lyubimova, noticiou hoje a agência russa Ria Novosti.

A decisão foi tomada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, de acordo com a notícia da Ria Novosti citada pela agência de notícias italiana Ansa.

O líder do Kremlin enfrenta desde março de 2023 um mandado de detenção emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), devido à deportação forçada de crianças ucranianas para a Rússia.

Olga Lyubimova é, por sua vez, alvo de sanções da União Europeia, dos Estados Unidos e do Reino Unido, no âmbito da invasão russa da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, e sob acusação de tentativa de destruição da herança e identidade cultural ucraniana.

Vários líderes mundiais, incluindo o Presidente norte-americano, Donald Trump, confirmaram presença no funeral do Papa.

A Ucrânia estará representada pelo chefe de Estado, Volodymyr Zelensky.

O papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC), depois de 12 anos de pontificado.

Nascido em Buenos Aires, em 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta e primeiro latino-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.

A última aparição pública aconteceu no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer.

O papa esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março.