Bom dia. Manhã de segunda-feira, início de mais uma semana de trabalho e escolas mas, mesmo assim, quiçá surpreendentemente, os congestionamentos tradicionais não estão a acontecer.

Já houve algum que se estendeu por cerca de 2,8 km, mas foi de pouca duração, tendo a Via Litoral dado este momento por findo o tráfego intenso na Via Rápida, nomeadamente no sentido Machico - Ribeira Brava.