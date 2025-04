AD promete valorização das pensões e aumento do Complemento Solidário para o Idoso

A candidata pela AD – Coligação PSD/CDS às eleições de 18 de Maio comprometeu-se, hoje, com a valorização das pensões e aumento do Complemento Solidário para o Idoso.

À margem de uma iniciativa realizada, este domingo, no Santo da Serra, Vânia Jesus realçou que “no que respeita ao apoio e proteção social, a AD fez mais, em meses, do que o PS em quase uma década de governação, com benefícios directos aos idosos, pensionistas e famílias mais vulneráveis".

Um trabalho que a coligação pretende "reforçar na próxima Legislatura”, afirmou, referindo-se concretamente à "valorização contínua das pensões", ao "aumento progressivo do Complemento Solidário para o Idoso até os 870 euros, até 2029" e à "atribuição de um suplemento extraordinário aos pensionistas entre 100 a 200 euros, a efectuar num pagamento único, assim que a execução orçamental o permita, tal como sucedeu em 2024".

Vânia Jesus garantiu que a AD “continuará a colocar as pessoas no centro de todas as suas prioridades”, centrando-se na comparação entre os os últimos 11 meses de governação e os nove anos de governo do PS.

Apontou, a propósito, que "em apenas sete meses, a Aliança Democrática concretizou dois aumentos ao Complemento Solidário para o Idoso – em Junho de 2024 aumentou de 550 para 600 euros e, em Janeiro deste ano, voltou a fazer um aumento no valor de referência para 630 euros mensais – num aumento histórico de 80 euros em sete meses, enquanto que, com a governação do PS, tivemos, em nove anos, entre 2015 e 2024, um aumento de 131 euros".

“Foi também a AD que tornou os critérios de acesso a este complemento mais justos e simplificados, garantindo que mais idosos carenciados viessem a ser abrangidos, contrariamente ao que sucedeu durante a gestão socialista", acrescentou a candidata.

Por fim, recordou que "foi também a AD que isentou a 100% o pagamento dos medicamentos essenciais para os Idosos, uma promessa que o PS nunca concretizou” e que "representou uma poupança e um alívio real nas suas despesas mensais".

“A AD quer continuar a fazer mais e melhor e vai fazê-lo. Não tenhamos dúvidas de que somos o melhor projeto e aquele que garante a estabilidade política, económica e social de que a Madeira e o País precisam”, rematou a candidata.