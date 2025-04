Semana da Cultura da Ribeira Brava arranca com apelo à valorização da liberdade

A 4.ª edição da Semana da Cultura da Ribeira Brava arrancou esta sexta-feira, 25 de Abril, com uma sessão de abertura marcada por discursos que sublinharam a importância da cultura enquanto factor de identidade e coesão social.

Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal, Ricardo Nascimento, destacou que “a cultura é o alimento da alma de uma nação”, abrangendo as suas "tradições, a história, as artes, a literatura, a música, tudo aquilo que os define como povo e os conecta uns aos outros”.

Na cerimónia de abertura do evento, que coincidiu com o Dia da Liberdade, o autarca lembrou o papel da cultura na sociedade. “O 25 de Abril não foi apenas uma mudança política. Foi um renascimento cultural”, afirmou, acrescentando que esse momento histórico “abriu caminho para a valorização da nossa língua, para a redescoberta das nossas tradições e para a afirmação da nossa identidade num mundo globalizado”.

Ricardo Nascimento sublinhou ainda que o acesso à cultura não deve ser visto como um privilégio, mas como “uma necessidade fundamental para o desenvolvimento integral de cada indivíduo, especialmente dos mais jovens”. Referiu-se, em particular, à literatura, que, segundo disse, “abre janelas para outros mundos e outras experiências, estimula a imaginação, a empatia e a compreensão da complexidade humana”.

No seu discurso, o edil deixou também uma nota de balanço e projecção, assinalando com orgulho a evolução do evento ao longo dos últimos quatro anos: “Uns criticam, outros difamam, outros gostam e incentivam, pelo que neste meu fim de mandato deixo o desafio às próximas gestões camarárias que continuem a não menosprezar a cultura, contribuindo para que continuemos a ser uma terra de sonho e tradição”.

O presidente da câmara agradeceu ainda o apoio do Governo Regional, na pessoa do Director Regional da Cultura, Medeiros Gaspar, “por todas as parcerias que têm sido realizadas para que este e outras vivências culturais fossem possíveis”.

Também o vice-presidente da autarquia, Jorge Santos, marcou presença na sessão, recordando que esta iniciativa nasceu com o propósito de valorizar as raízes locais e tem vindo a crescer “em dimensão, diversidade e participação”, tornando-se “um dos momentos altos da vida cultural do concelho”. Sublinhou ainda a importância da cultura como “um alicerce fundamental para a coesão social e o progresso do concelho”.

Ao longo dos próximos dias, a Ribeira Brava será, no âmbito da Semana da Cultura, palco de uma programação cultural diversificada que inclui livros, música, cinema, exposições, oficinas e momentos de encontro com autores, artistas e instituições.