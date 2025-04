AD apresenta candidatura com a presença de Montenegro

Luís Montenegro, presidente do PSD, cumpre esta terça-feira uma agenda política intensa na Região, no âmbito da pré-campanha para as eleições legislativas nacionais do próximo dia 18 de Maio.

Montenegro com agenda cheia na Madeira em dia de pré-campanha Luís Montenegro, presidente do PSD, cumpre esta terça-feira uma agenda política intensa na Região, no âmbito da pré-campanha para as eleições legislativas nacionais. A deslocação reforça a ligação entre a direcção nacional e a estrutura regional, num momento estratégico para a mobilização interna do partido.

O dia começa às 11 horas, com uma visita à Universidade da Madeira. Segue-se uma deslocação às obras do novo Hospital da Madeira, pelas 12 horas.

Embora não conste da agenda oficial, está previsto um almoço político, às 13 horas, na Quinta Magnólia.

Para as 18 horas, está marcado um encontro com militantes no Mercado dos Lavradores, no Funchal, onde será feita a apresentação da lista candidata pela AD - Coligação PSD/CDS.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h30 A Comissão de Regimento e Mandatos reúne-se, amanhã, na Assembleia Legislativa da Madeira para discutir os assuntos em Comissão.

09h30 A ACIF-CCIM promove a ‘Innovation Talk: Desafios e Soluções para os Edifícios Digitais e Eficientes’, que terá na sede da Associação, na rua dos Aranhas n.º 26. Esta é uma iniciativa da ACIF-Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, em parceria com a BLIN Control e a Schneider Electric, no âmbito do polo de inovação digital InnovTourism, financiado pelo PRR.

10h30 A candidatura do PS-Madeira às eleições legislativas nacionais reúne-se com a direcção da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) esta terça-feira, nas instalações da Associação. Na ocasião, serão prestadas declarações à comunicação social.

12h30 A candidatura da CDU às próximas eleições legislativas nacionais realiza uma iniciativa política, na Universidade da Madeira, no Pólo da Penteada, em que intervirá a cabeça-de-lista Herlanda Amado.

15h00 Cerimónia de tomada de posse dos órgãos estatutários eleitos para o quadriénio 2025-2028 dos Engenheiros Técnico - Secção Regional da Madeira, que terá lugar no Museu de Arte Sacra do Funchal, no Funchal. A presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, estará presente.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

09h30 Começa, hoje, a IV Feira do Livro de Santa Cruz. A sessão oficial de abertura que terá lugar na Promenade do Caniço, pelas 16 horas.

Ver Galeria

09h30 A Escola Secundária Jaime Moniz promove a 11ª edição da Troca de Livros, uma iniciativa que decorre no Pátio da Física do ‘Liceu’.

'Liceu' promove 11.ª edição da 'Troca de Livros na ESJM' A Escola Secundária Jaime Moniz promove, entre os dias 22 e 24 de Abril, a décima primeira edição da 'Troca de Livros', uma iniciativa que decorre no Pátio da Física, das 9h30 às 16h40.

12h00 A 3.ª edição do ‘VivaCidade’ volta a trazer animação a diversos espaços públicos do centro do Funchal, entre hoje e quinta-feira. As actividades irão decorrer em cinco pontos centrais da cidade: Rua da Carreira, Sé Catedral, Largo do Chafariz, Praça Amarela e Praça do Carmo.

‘VivaCidade’ dinamiza Funchal durante três dias O ‘VivaCidade’ volta a dinamizar o Funchal durante três dias. Tal como o DIÁRIO (Media Partner) já noticiou, a terceira edição da iniciativa, promovida pela Câmara Municipal, inicia-se já na quarta-feira, prolongando-se até sexta-feira.

16h00 O Festival do Rum da Madeira regressa, hoje, à Avenida Arriaga, no Funchal, para a sua sétima edição, que decorrerá até ao próximo sábado. Esta iniciativa, organizada pelo Instituto do Vinho e do Artesanato da Madeira (IVBAM), reúne vários produtores de rum regionais. O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, estará presente na abertura. O festival abre portas diariamente às 16 horas, encerrando às 24, de segunda a quarta-feira, prolongando-se até à 1 hora da madrugada, de quinta a sábado.

17h00 O Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s inaugura a exposição ‘DDIARTE’, dedicada ao trabalho da dupla madeirense formada por Diamantino Jesus e Zé Diogo, artistas com um percurso artístico afirmado nacional e internacionalmente no panorama da fotografia contemporânea. O Secretário Regional, Eduardo Jesus, marca presença na cerimónia.

Hoje, abre ainda ao público a exposição fotográfica '25 anos, 25 olhares', no centro comercial Madeira Shopping.

Exposição celebra 25 anos da Laurissilva como Património Mundial Entre os dias entre os dias 22 de Abril e 4 de Maio, o centro comercial Madeira Shopping irá receber a exposição fotográfica '25 anos, 25 olhares'.

DESPORTO

19h00 Apresentação da VII Rampa da Camacha 2025, no Restaurante Garagem food & motorsport, situado no Largo Conselheiro Aires de Ornelas.

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 22 de Abril, Dia da Comunidade Luso-Brasileira, Dia Internacional da Mãe Terra e Dia Nacional do Património Geológico:

1500 - Data oficial da descoberta do Brasil pela armada de Pedro Álvares Cabral.

1529 - As Coroas de Portugal, D. João III, e Espanha, D. Carlos V, assinam o Tratado de Saragoça, que define os interesses dos dois países no Pacífico.

1821 - D. João VI delega a regência do Brasil no filho D. Pedro.

1868 - Nasce o compositor, pianista e pedagogo José Vianna da Motta.

1870 - Nasce o revolucionário russo Vladimir Ilitch Ulyanov, Lenine. Fundador do Partido Comunista Russo (Bolcheviques).

1915 - Grande Guerra 1914-1918. Tropas alemãs usam gás letal pela primeira vez.

1926 - A Pérsia, a Turquia e o Afeganistão assinam o tratado de segurança mútua.

1931 - É assinado o tratado de amizade entre o Egito e o Iraque, o primeiro acordo firmado pelas autoridades egípcias com outro país árabe.

1945 - II Guerra Mundial. As Forças Aliadas tomam a cidade italiana de Bolonha.

1955 - Greve de trabalhadores da CUF contra a intensificação do horário e a degradação das condições de trabalho.

1957 - Morre, com 55 anos, o filólogo e poeta sul-africano Roy Campbell, especialista em Língua e Literatura portuguesas.

1962 -- Eusébio, avançado do Benfica, marca o seu primeiro golo ao FC Porto.

1978 - O jornal Voz di povo, na sua edição de 22 de abril de 1978, divulga a primeira convocatória da Seleção de futebol da República Cabo Verde.

1983 - O repórter do semanário alemão Stern Gerd Heidemann afirma ter descoberto os diários de Adolf Hitler com anotações quase diárias entre junho de 1932 e meados de abril de 1945, pouco antes do suicídio do "Fuehrer" nazi no "bunker".

- O Despacho Normativo n.º 97/83, emitido pelo Ministério dos Assuntos Sociais -- Secretaria de Estado da Saúde -- Gabinete do Secretário de Estado e publicado no Diário da República nº. 93/1983, aprova o regulamento dos Centros de Saúde, que cria os "centros de saúde de segunda geração". Os centros de saúde surgem como unidades integradas de saúde, tendo em conta os princípios informadores da regionalização e as carreiras dos profissionais de saúde.

1984 - O Domingo de Páscoa é celebrado na URSS e na China.

1988 - Morre, aos 83 anos, o historiador e investigador António Carreira.

1994 - Morre, com 81 anos, Richard Nixon, 37.º Presidente dos Estados Unidos da América entre 1969 e 1974.

1997 - O exército peruano invade a residência do embaixador japonês, em Lima, Peru, libertando as 72 pessoas sequestradas por um comando Tupac Amaru.

1999 - Morre, com 79 anos, Filipe Themudo Barata, antigo governador de Timor-Leste.

2002 - Morre, aos 53 anos, Linda Lovelace, pseudónimo de Linda Boreman, atriz norte-americana, protagonista de "Garganta Funda".

2003 - O chefe dos inspetores da Organização das Nações Unidas (ONU), para o desarmamento do Iraque Hans Blix considera "pouco sólida" a informação de Washington e Londres sobre a existência de armas de destruição maciça no país.

2004 - A colisão entre dois comboios de transporte de combustível na Coreia do Norte, perto da fronteira chinesa, provoca cerca de três mil vítimas entre mortos e feridos.

- O futebolista francês Zinedine Zidane é eleito como o "jogador europeu do Jubileu", com base numa votação realizada através da Internet, em Limassol (Chipre), no âmbito do congresso do cinquentenário da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA). Eusébio fica na 10.ª posição.

2005 - O primeiro-ministro José Sócrates apresenta o Plano Nacional de Prevenção e Combate à Fraude e Evasão Contributivas e Prestacionais.

- O franco-marroquino Zacarias Moussaoui, 36 anos, declara-se culpado de cumplicidade nos atentados de 11 de Setembro de 2001, no tribunal de Alexandria, perto de Washington, Estados Unidos.

2006 - Morre, com 84 anos, Alida Valli, atriz italiana, intérprete de Hitchcock e Visconti.

2007 - O filme "Transe", de Teresa Villaverde, que aborda a questão do tráfico de mulheres na Europa, é distinguido com dois prémios no Festival de Cinema europeu de Lecce, em Itália, prémio Especial do júri e de Melhor Fotografia.

2008 - Morre, aos 81 anos, Francisco Martins Rodrigues, ideólogo da extrema-esquerda em Portugal, fundou o Comité Marxista-Leninista Português, de que a União Democrática Popular (UDP) foi herdeira.

2009 - Morre, com 94 anos, Ken Annakin, cineasta britânico que rodou "A Batalha das Ardenas" e co-realizou "O Dia Mais Longo".

2010 - O economista Carlos Costa, de 60 anos, é nomeado para substituir Vítor Constâncio no cargo de governador do Banco de Portugal.

2011 - Morre, aos 82 anos, o cantor e apresentador de televisão João Maria Tudela.

2015 - O administrador do Grupo Lena Joaquim Barroca é detido depois de buscas realizadas à sede do grupo, em Quinta da Sardinha, no concelho de Leiria, no âmbito da Operação Marquês. Fica em prisão preventiva.

- Morre, com 82 anos, António Rebordão Navarro, advogado, escritor, ficcionista, poeta e editor.

2016 - Um número recorde de países, incluindo os Estados Unidos e a China, os maiores poluidores do mundo, assinam na Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, Estados Unidos, o acordo histórico que visa diminuir o aquecimento do planeta. Negociado em dezembro passado em Paris, França, que compromete os seus subscritores a limitar a subida da temperatura "bem abaixo dos 2ºC" em relação ao período pré-industrial e a "prosseguir os seus esforços" para limitar esta subida a 1,5ºC.

2017 - Morre, aos 56 anos, Erin Moran, atriz norte-americana da série "Happy Mondays", da década de 1970, que participou em produções como "Barco do Amor" e "Crime, disse ela".

2021 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, usa o veto político pela 23.ª vez, para devolver ao parlamento o decreto que permite o recurso à procriação medicamente assistida, através da inseminação com sémen após a morte do dador.

2022 - O ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita é formalmente constituído arguido e interrogado sobre o atropelamento mortal, em 2021, de um trabalhador na A6, perto de Évora.

- Morre, com 95 anos, a cantora Rosária Meireles, fez parte do trio vocal Irmãs Meireles, conhecidas como "Rouxinóis d'além mar".

PENSAMENTO DO DIA

Uma coisa interessante na vida é que se nos recusarmos a aceitar nada que não seja o melhor, na maior parte dos casos conseguimos mesmo tal objectivo Somerset Maugham (1874-1966), escritor britânico

Este é o centésimo décimo terceiro dia do ano. Faltam 253 dias para o termo de 2025.