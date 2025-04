Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Baixas médicas ultrapassam subsídios de desemprego. Pandemia alterou o paradigma do mercado de trabalho e das prestações sociais na Madeira. O número de beneficiários do apoio por doença é superior a 5 mil e apesar de haver 6.600 inscritos no Instituto de Emprego, menos de metade está a receber a ajuda. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 5.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Choveu mais a 19 de Março do que no ’20 de Fevereiro’. Mês passado teve chuva bem acima da média e foi mais quente do que o normal.

Secretaria da Educação mantém directores regionais. Apenas Carlos Gonçalves e Jorge Freitas serão substituídos por aposentação * Pedro Gouveia vai chefiar o Instituto de Emprego.

Fique também a saber que “Onde há investimento público tem de haver fiscalização”. Sindicato de Professores assinala os 51 anos do 25 de Abril com “olhar atento” ao ensino particular e cooperativo. Hoje há concentração à porta do Parlamento.

E, por fim, PSP apreende oito motos barulhentas.

