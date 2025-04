Nova direcção da Segurança Social promete "continuidade e dinamismo"

"Continuidade e dinamismo" é o que promete Paula Margarido para o novo mandato do Instituto de Segurança Social (ISSM).

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude acompanhou, esta segunda-feira, a apresentação do corpo directivo do ISSM que será liderado por Nivalda Gonçalves, até então presidente do Conselho de Administração das Sociedades de Desenvolvimento.

Durante a visita, a tutelar da pasta de Inclusão fez questão de conhecer todos colaboradores, enaltecendo o trabalho feito pelos membros cessantes e por todos os que se mantém na equipa do Instituto de Segurança Social.

O novo conselho diretivo do ISSM conta com Ambrósio Teixeira na vice-presidência e Mara Rodrigues como vogal.

Com um extenso curriculum na área das finanças, Ambrósio Teixeira exercia anteriormente as funções de coordenador da Unidade de Implementação da Reforma das Finanças Públicas e de Acompanhamento do Planeamento e Políticas Públicas na Secretaria Regional das Finanças.

Já Mara Rodrigues foi até recentemente vogal do Conselho de Administração da Investimentos Habitacionais da Madeira. É psicóloga e dispõe de uma vasta experiência nas matérias relacionadas com a gestão e as causas sociais.

No dia em que foi anunciada a morte do Papa Francisco, Paula Margarido quis também prestar a sua homenagem ao Sumo Pontífice, recordando-o como “um Papa sempre presente, com todos e para todos”.

A secretária regional prometeu ainda "um trabalho de proximidade e atento às necessidades da população madeirense".