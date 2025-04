CDU defende valorização do Serviço Público de Televisão e Rádio

O Juízo do Trabalho do Funchal decidiu que a RTP-Madeira vai ter de reconhecer a existência de contrato com 24 trabalhadores que prestavam serviço através de empresas externas e recibos verdes. O processo tinha sido intentado no ano passado e a sentença da juíza Elisabete Moreira da Silva tem data de ontem. Só não foi reconhecido o vínculo laboral a dois dos trabalhadores autores da acção.