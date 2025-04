Patricia Pineda Cornejo vence MIUT 16 KM e Carla Freitas é a melhor madeirense

A espanhola Patricia Pineda Cornejo, da equipa La Sportiva, conquistou a vitória no sector feminino da edição de 2025 do MIUT 16 KM. Patricia cortou a meta em Machico com o tempo de 1h10m43s, dominando a prova numa chegada que confirmou a forte prestação da sua equipa ao longo desta distância.

No panorama regional, destaque para Carla Freitas, do Clube Desportivo e Cultural de Porto Moniz, que foi a melhor madeirense em prova. Completou o percurso em 1h28m56s, demonstrando grande empenho e resistência ao longo dos 15,8 quilómetros que ligaram o Porto da Cruz a Machico.