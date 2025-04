Gautier Bonnecarrere vence o MIUT 42 KM 2025

O francês Gautier Bonnecarrere venceu a edição de 2025 do MIUT 42 KM, ao cortar a meta em Machico com o tempo de 3h13m38s. Representando a equipa La Sportiva, Bonnecarrere impôs-se de forma destacada numa prova exigente, que ligou o Monte a Machico, com 39,2 quilómetros e cerca de 1.345 metros de desnível positivo.

Até ao momento, apenas o vencedor cruzou a linha de chegada, num sector ainda sem desistências ou desqualificações registadas. A prova, integrada no programa do Madeira Island Ultra Trail 2025, volta a confirmar o seu carácter competitivo e a atracção de atletas de topo a nível internacional.

O sector feminino ainda aguarda a chegada das primeiras classificadas.