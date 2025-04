Filipe Ferreira é o melhor madeirense no MIUT 115 KM

Filipe Ferreira, atleta do Grupo Desportivo do Estreito/Venda do Sócio, foi o melhor madeirense na prova rainha do Madeira Island Ultra Trail 2025. Ferreira completou os 117,6 quilómetros entre o Porto Moniz e Machico com o tempo de 15h07m25s, conquistando um lugar de destaque numa das edições mais competitivas de sempre.

O madeirense terminou no nono posto da geral, entre os nove atletas que já cruzaram a linha de meta em Machico. A sua prestação reafirma a qualidade dos atletas da Região, num evento que reuniu cerca de 2.600 participantes de 67 nacionalidades.

O MIUT 115 KM foi vencido pelo francês Paul Cornut-Chauvinc, com o tempo de 12h54m52s, seguido do português Miguel Arsenio e do romeno Raul Butaci.