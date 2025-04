Carla Freitas é a melhor madeirense no sector feminino do MIUT 16 KM

Carla Freitas, atleta do Clube Desportivo e Cultural de Porto Moniz, foi a melhor representante madeirense no sector feminino da prova MIUT 16 KM. Com um tempo de 1h28m56s, Carla destacou-se entre as atletas da Região, garantindo um desempenho de excelência numa das provas mais participadas do Madeira Island Ultra Trail 2025.

Integrada na categoria Sénior Feminina, Carla Freitas confirmou o seu valor num percurso de 15,8 quilómetros que ligou o Porto da Cruz a Machico, enfrentando um desnível acumulado de 400 metros.

O MIUT 16 KM encerrou assim uma edição memorável do evento, marcada pela forte presença de atletas internacionais e pela afirmação dos talentos madeirenses.